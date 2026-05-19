Cuando Romário amenazó no ir al Mundial de 1994

El secuestro del padre de Romário generó tensión en Brasil y llevó al delantero a considerar no jugar el Mundial de 1994.

El camino de Brasil hacia el Mundial de Estados Unidos 1994 estuvo marcado por tensión, presión mediática y episodios inesperados. Uno de los más recordados ocurrió pocos meses antes del torneo, cuando el delantero Romário vivió una situación personal que estremeció al país. El atacante, considerado la gran figura de la selección brasileña, recibió la noticia de que su padre había sido secuestrado en Río de Janeiro. La conmoción fue inmediata, tanto en el entorno familiar como en el deportivo, debido a la importancia que Romário tenía para las aspiraciones de Brasil en aquella Copa del Mundo.

En medio de la angustia, diversos medios brasileños informaron que el futbolista estaba dispuesto a no participar en el Mundial si las autoridades no lograban resolver el caso y garantizar la liberación de su padre. Aquellas declaraciones provocaron una enorme preocupación en la Confederación Brasileña y entre millones de aficionados. Brasil llevaba 24 años sin conquistar un título mundial y veía en Romário al líder capaz de devolver la gloria al país. La presión aumentó con el paso de las horas, mientras la policía intensificaba las investigaciones para encontrar a la víctima lo antes posible.

Romário disputó el Mundial 1994

Finalmente, tras varios días de incertidumbre, el padre del delantero fue liberado con vida. La noticia generó alivio nacional y permitió que Romário recuperara la tranquilidad antes de viajar con la selección. Aunque el episodio dejó una profunda huella emocional en el jugador, también fortaleció su determinación dentro del campo. Durante el Mundial, el atacante mostró un rendimiento extraordinario y se convirtió en la principal figura ofensiva del equipo dirigido por Carlos Alberto Parreira.

Brasil terminó conquistando la Copa del Mundo tras vencer a Italia en la final disputada en Pasadena. Romário fue elegido como el mejor jugador del torneo y quedó inmortalizado como uno de los grandes héroes del fútbol brasileño. Sin embargo, detrás de aquella histórica conquista existió una historia de miedo, incertidumbre y tensión familiar que estuvo cerca de cambiar el destino de toda una generación. El episodio demostró que incluso las mayores estrellas del deporte pueden enfrentarse a situaciones humanas capaces de superar cualquier presión futbolística.

Romario, exfutbolista brasileño - Archivo

Etiquetas