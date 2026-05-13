Por esta razón, India no participó en el Mundial Brasil 1950

Dos versiones rodean la declinación de los indios para ser parte de la Copa Mundial de la FIFA de 1950.

La Copa Mundial de la FIFA Brasil 1950 fue la cuarta edición del campeonato mundial de futbol masculino organizado por la FIFA. Tuvo lugar en Brasil desde el 24 de junio hasta el 16 de julio de 1950. La FIFA recuperó la Copa Mundial después de que las ediciones previstas para 1942 y 1946 quedasen suspendidas por la Segunda Guerra Mundial. En homenaje a los 25 años de presidencia de Jules Rimet, el trofeo de campeones fue renombrado "Copa Jules Rimet". Las sucesivas retiradas provocaron que solo participasen 13 países: 6 europeos y 7 americanos. Una de estas selecciones retiradas fue la de India. Destacaron especialmente el regreso de Uruguay, ausente en los dos últimos torneos, y el debut de Inglaterra luego de que las federaciones británicas reingresasen en la FIFA.

Por muchos años se ha dicho que la selección de India no participó en la Copa del Mundo de la FIFA 1950 porque no los dejaron competir sin zapatos de futbol, pero varias crónicas de la época y de la actualidad apuntan a otra versión, un tema económico.

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Jugadores descalzos

"India sorprendió al mundo con su actuación en los Juegos Olímpicos de Verano de 1948 en Londres, Inglaterra. La selección nacional de futbol de India, con todos los jugadores jugando sin calzado (algunos en calcetines mientras que la mayoría descalza), perdió contra Francia en la primera ronda por un margen muy estrecho de 2-1 (y de hecho empataron con Francia a 1 a los 70 minutos de partido). Este partido ya atrajo mucha atención, ya que los Juegos Olímpicos de Verano de 1948 fueron la primera vez que India participó en un torneo internacional como nación independiente (tras obtener su independencia de Gran Bretaña). Sin embargo, el hecho de que el equipo indio hiciera todo esto descalzo fue lo que más llamó la atención", cita el medio Los Angeles Times.

India fue una de las selecciones beneficiadas en ser invitadas a la Copa del Mundo Brasil 1950, pero al final no se pudo concretar su participación. Al ser un país asiático, los costos en aquella época para viajar a Sudamérica eran costosos, y esta sería la razón principal porqué la selección india declinó ser parte del evento FIFA.

Jugadores indios jugando descalzos sus partidos oficiales - En una baldosa

Tema económico

"Según la revista india Sports Illustrated, la Federación de Futbol de toda la India (AIFF) anunció que el equipo no asistiría al Mundial, citando 'desacuerdos sobre la selección del equipo y tiempo de entrenamiento insuficiente'. Sin embargo, como dijo Kaushik Bandyopadhyay, editor asociado de la revista Soccer and Society, en Sports Illustrated: Un estudio cuidadoso revela que, bajo las aparentes dificultades financieras que se consideraban causa de la retirada, se escondía la inusual incapacidad de la AIFF para apreciar la importancia de participar en la Copa, a pesar de las garantías del comité organizador de asumir una parte importante de los gastos del circuito", cita Los Angeles Times.

Lo cierto es que al igual que India, otra selección de Europa, Turquía, tampoco pudo viajar a Sudamérica por el coste que eso representaba.

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