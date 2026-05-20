Fermín López: "La vida y el fútbol es cruel"

El mediocampista Fermín López reconoció que perderse el Mundial "es un momento duro", pero aseguró que superará este nuevo reto.

La noticia de la lesión de Fermín López ha generado una profunda reacción en el entorno del fútbol español, especialmente por el duro golpe que supone perderse el próximo Mundial. El centrocampista del FC Barcelona sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho durante el encuentro frente al Real Betis, una lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego entre dos y tres meses. La ausencia del mediapunta en la cita mundialista de este verano en México, Estados Unidos y Canadá representa un revés importante tanto para el jugador como para la selección española.

A través de un mensaje publicado en Instagram, Fermín expresó el difícil momento que atraviesa tras confirmarse su baja. "La vida y el fútbol es cruel cuando menos te lo esperas o mereces, pero hay que aceptar que todo forma parte del camino. Es un momento muy duro para mí y otro reto más en mi carrera que superaré, no tengáis ninguna duda", escribió el futbolista andaluz, mostrando una mezcla de tristeza y determinación.

Fermín López marcó un doblete ante Slavia Praga - EFE

Fermín López no estará en el Mundial 2026

Pese a la decepción de perderse uno de los torneos más importantes de su carrera, el jugador quiso transmitir optimismo a sus seguidores. Fermín aseguró que la operación "fue muy bien" y afirmó que ya está enfocado en su recuperación con la intención de "volver más fuerte física y mentalmente". El futbolista de El Campillo, en Huelva, ha demostrado durante los últimos años una gran capacidad de sacrificio y crecimiento dentro del conjunto azulgrana, convirtiéndose en una de las jóvenes promesas más destacadas del club catalán.

El mensaje del centrocampista también estuvo marcado por el agradecimiento hacia quienes le han mostrado apoyo en los últimos días. Además, dejó claro que seguirá respaldando a la selección española durante el Mundial, aunque tenga que hacerlo desde casa. "Toca apoyar a la selección", concluyó Fermín, cerrando un comunicado sincero y emotivo que rápidamente recibió miles de mensajes de ánimo por parte de aficionados, compañeros y figuras del fútbol internacional.

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