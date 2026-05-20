Brasil: El País con Más Títulos Mundiales en Fútbol

A pocos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la historia de las selecciones más exitosas vuelve a ocupar un lugar especial entre aficionados y expertos. Desde 1930, únicamente ocho países han logrado conquistar el trofeo más importante del fútbol, pero solo cinco han conseguido levantarlo en múltiples ocasiones.

De acuerdo con registros oficiales de la FIFA, Brasil continúa siendo la selección más ganadora en la historia de los Mundiales, con cinco títulos obtenidos en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002.

La "Canarinha" además posee otro récord histórico: es la única selección que ha participado en todas las ediciones de la Copa del Mundo desde su creación. Figuras legendarias como Pelé, Ronaldo Nazário y Romário marcaron distintas épocas doradas para el fútbol brasileño.

Mundial México 1970: Pelé y Brasil campeones - EFE

En el segundo escalón aparecen empatadas Alemania y Italia, ambas con cuatro campeonatos mundiales. Alemania conquistó los torneos de 1954, 1974, 1990 y 2014, consolidándose como una de las selecciones más constantes en la historia del campeonato.

Alemania conquistó el Mundial 2014. - FIFA

Italia, por su parte, levantó el trofeo en 1934, 1938, 1982 y 2006. La "Azzurra" se convirtió en una de las primeras grandes potencias del futbol internacional gracias a su estilo defensivo y capacidad táctica.

Italia campeón del mundo en Alemania 2006 - Internet

El cuarto lugar pertenece a Argentina, actual campeona del mundo tras coronarse en Catar 2022. La selección sudamericana suma tres títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022, impulsada por generaciones lideradas por figuras históricas como Diego Maradona y Lionel Messi.

Selección de Argentina campeón del mundo en Catar 2022 - EFE

Finalmente, el quinto puesto es compartido entre Francia y Uruguay, ambos con dos títulos.

Por su parte, Francia conquistó el Mundial en 1998 y 2018, mientras que Uruguay hizo historia al ganar la primera Copa del Mundo en 1930 y repetir la hazaña en 1950 con el recordado "Maracanazo".

Francia logra el título en el Mundial Rusia 2018 - Conmebol

Con la llegada del Mundial 2026, varias selecciones buscarán acercarse a la cima histórica. Mientras Brasil intentará ampliar su ventaja, países como Argentina y Francia sueñan con seguir escalando en el listado de campeones que ha marcado la historia del futbol mundial. ¿Quién crees que será el nuevo monarca del balompié mundial?

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