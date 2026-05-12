Estadísticas de Lionel Messi que quizá no las sabías

Conoce el otro mundo del argentino, los números de imbatibilidad.

El futbol de Lionel Messi es de otro planeta. Se llegó a decir que, después de conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2022, la 'Pulga' lo había ganado todo. Sin embargo, el argentino sigue disfrutando sobre el campo y generando dudas, incluso entre leyendas del fútbol, sobre si su talento es de este mundo.

Messi marcó su primer gol en la Copa Mundial con 18 años y 358 días, lo que le convierte en el séptimo goleador más joven de la historia del torneo. Pelé, que en 1958 anotó con 17 años y 239 días, lidera esa lista.

Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafa Márquez, Andrés Guardado, Messi y Cristiano Ronaldo son los únicos futbolistas que han disputado cinco Mundiales.

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Messi es el único jugador que ha registrado al menos una asistencia en cinco citas mundialistas diferentes. Pelé, Grzegorz Lato, Diego Armando Maradona y David Beckham lo lograron en tres ediciones cada uno. Pelé y Messi comparten el récord de más asistencias en las fases eliminatorias: seis.

En la final de Catar 2022, su 26º partido en la Copa Mundial, estableció el récord absoluto de encuentros disputados en la historia del certamen, que hasta entonces poseía Lothar Matthäus con 25.

Ese mismo día superó a Paolo Maldini y fijó un nuevo máximo de minutos jugados en la competición: 2314.

Ha lucido el brazalete de capitán en 19 partidos mundialistas, otro registro sin precedentes. Le siguen Rafa Márquez (17) y Diego Armando Maradona (16).

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Otros datos de Lionel Messi

En el futbol masculino, es el único jugador que ha marcado en la fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final de una misma Copa Mundial, hazaña que culminó en el estadio de Lusail.

Pelé y Messi comparten el récord de más goles y asistencias combinados en la historia del torneo: 21.

Con trece dianas, es el máximo goleador argentino en la Copa Mundial. Le siguen Gabriel Batistuta (10), Diego Armando Maradona (8), Guillermo Stabile (8), Mario Kempes (6) y Gonzalo Higuaín (5).

Es el único jugador que ha marcado en un Mundial antes de cumplir los 20, en la veintena y en la treintena. Pelé se quedó a cuatro meses de lograrlo.

Lionel Messi, seleccionado de Argentina - FIFA

Ha recibido once premios al mejor jugador del partido en la Copa Mundial, otra plusmarca.

Comparte con Maradona el récord de más ocasiones creadas en el torneo: 67.

Es el futbolista que más regates ha efectuado en la historia del Mundial. Sus 46 gambetas en Brasil 2014 son la tercera cifra más alta en una sola edición, solo superada por las 47 de Jairzinho en México 1970 y las 53 de Maradona en México 1986.

En fútbol masculino, es el único futbolista que ha ganado dos Balones de Oro de la Copa Mundial.

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*Información FIFA.

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