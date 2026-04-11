El cambio físico de Messi en las estampitas de los Mundiales

Grok analiza el físico y los looks utilizados por el "10" en las estampas de los álbumes de los Mundiales.

El astro del futbol mundial, el argentino Lionel Messi está a las puertas de jugar su sexto Mundial de la FIFA, historia que comenzó en Alemania 2006 cuando participó por primera vez en el máximo evento de la FIFA.

A lo largo de estos últimos 20 años, la afición ha visto cómo aquel jugador con cara de niño que jugó su primer Mundial en Alemania 2006 con 19 años ha evolucionado en el tema físico, y no digamos en lo futbolístico.

Pero a través de las redes sociales se ha hecho un recorrido fotográfico de las estampitas oficiales de Lionel Messi, que aparecen en los álbumes oficiales de los Mundiales de la FIFA. Ante ello, se le pidió a Grok, herramienta de X, que analice el tema físico de Leo" a lo largo de estos 20 años de historia mundialista.

Lionel Messi de Alemania 2006

Rostro: Todavía con cara de pibe, sin barba ni bigote. Mirada intensa, cejas algo fruncidas, boca entreabierta (típica expresión de concentración de Leo). Piel muy limpia.

Cabello: Es el clásico corte "rockero de barrio" que muchos pibes argentinos llevaban en esa época. Muy 2000s, influenciado por jugadores como Ronaldinho o el mismo Riquelme, pero con un toque más juvenil y desprolijo.

Se cumplen 20 años del primer gol de Lionel Messi con Argentina Antes de su primer gol con la absoluta de Argentina, Messi ya había marcado goles con la Sub-20, era campeón mundial juvenil y había tenido cinco juegos con la mayor.

Lionel Messi de Sudáfrica 2010

Cara seria, mirada intensa y algo perdida. No sonríe, transmite timidez y determinación. Cejas ligeramente fruncidas, boca cerrada pero relajada. Etapa imberbe/pre-barba. Muy juvenil.

Cabello corto, simple y práctico. Nada de crestas ni tintes. Es el famoso "pelo de Messi de los primeros años". Peinado con raya al lado o hacia atrás, con un poco de volumen arriba.

Lionel Messi de Brasil 2014

Rostro más marcado, con mayor definición en los pómulos y mandíbula. Mirada intensa, cejas bajas y boca seria. Ya no es la timidez del pibe, ahora transmite autoridad y confianza.

Cabello y barba: Pelo corto, oscuro y bien peinado. Se nota que usa producto. Le da un toque más masculino y maduro. Ya no es el imberbe de los primeros años.

Looks de Lionel Messi en las estampitas del Mundial 2026 - X

Lionel Messi de Rusia 2018

Mirada seria, profunda y con mucha experiencia. Ya no es ni timidez ni "modo jefe", es mirada de leyenda que ya lo ganó todo.

Barba llena y espesa, bien cuidada, pero con estilo natural. Tiene algo de gris, lo que le da un toque distinguido. Pelo más largo que en las versiones anteriores, con ondas y algo de gris en las sienes. Es el famoso "Messi barbudo con pelo crecido".

Lionel Messi de Catar 2022

Mirada fija, seria y con mucha determinación. Es la cara de "vamos por todo". Expresión madura pero aún con cierta frescura. Se nota que está en su pico físico y mental. Rostro más definido que en la versión actual, con menos líneas de expresión.

Pelo corto, oscuro y bien cortado. Estilo práctico de jugador en plena competencia. Barba muy corta, casi como "candado" o sombra de 3-4 días. Es la versión más minimalista de su barba.

Mundial Catar 2022: El primer Mundial ganado por Lionel Messi Argentina logró su tercera Copa del Mundo de la FIFA en un camino que incluyó cinco penaltis y dos definiciones en tanda de penales.

Lionel Messi de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Mirada tranquila, segura y con un toque de satisfacción. Ya no es la cara de "tengo que ganar el Mundial", es la de "ya gané todo y ahora disfruto". Rostro más relajado, con buena luz y piel cuidada. Se nota que está en un entorno menos exigente físicamente.

Pelo medio-largo, con ondas naturales, peinado hacia atrás y con volumen. Tiene reflejos más claros y algo de gris que le suma distinción. Barba completa y bien perfilada, más cuidada que en la versión "sabio" anterior. No está salvaje, está intencionalmente arreglada.

Messi-Antonela: Una historia de amor que comenzó de niños A las puertas del Día del Amor y de la Amistad, conoce cómo nació el amor entre el futbolista Lionel Messi y la modelo Antonela Roccuzzo.

*Con información de Grok.

Etiquetas