Día del Amor: Historia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Estamos a las puertas del 14 de febrero de 2026, fecha en la cual se celebra el Día de San Valentín o conocido en Guatemala como el Día del Amor, Día de la Amistad o Día del Cariño. Es una fecha donde el ser humano demuestra afecto con aquellos seres más cercanos. Pero en el ámbito del futbol hay grandes historias de amor y una de ellas es la relación del futbolista argentino Lionel Messi con la modelo Antonela Roccuzzo.
La relación Messi-Roccuzzo es una de las más estables en el mundo deportivo, y que refleja que cuando hay amor verdadero, este puede prevalecer por años. La historia de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo se remonta a la niñez de ambos.
Según el relato del mismo Messi, él conoció a Lucas cuando jugaban en las inferiores del Club Atlético Newell's Old Boys; Lucas Scaglia era primo de Antonella. Todo esto pasó cuando "Leo" tenía entre 6 a 7 años.
Al ser grandes amigos, Messi convivió grandes etapas con Lucas en Rosario -la ciudad natal del ahora futbolista-, una de ellas, convivir en su casa, y fue ahí donde tuvo la oportunidad de conocer por vez primera a Antonella, y desde aquel momento comenzó un afecto y cariño que a lo largo de los años se convertiría en un gran amor.
La distancia no fue impedimento
La primera gran prueba de fuego para aquellos niños fue la salida de Lionel Messi de Argentina; es de recordar que el viajó a España para unirse a las categorías especiales del F. C. Barcelona.
Pese a ello, la comunicación entre los llamados "amigovios" seguía, aunque Messi confiesa que hubo un tiempo donde dejaron de tener comunicación, la cual se retomaría en la adolescencia, y fue cuando tenía entre 16 a 17 años cuando se volvieron a encontrar y ya no perdieron comunicación confirmando su noviazgo tres años después.
"Hasta que a los 16 o 17 años nos volvimos a encontrar, la comunicación era mucho más fácil con el messenger, chateábamos por ahí. Nos fuimos acercando otra vez, no habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19, 20 años ya nos pusimos de novios", recordó el futbolista en una entrevista concedida años atrás en el programa de streaming Dispuestos a Todo (Abitare), conducido por su sobrino Tomás Messi.
Casamiento, hijos y la actualidad
Tras varios años de noviazgo y de una estable relación, donde nacieron Thiago (2012) y Mateo (2015), se llegó el año 2017, una fecha especial para ambos porque fue en ese año cuando decidieron unir sus vidas en matrimonio.
"La Boda del Siglo": Se casaron el 30 de junio de 2017 en Rosario, en una ceremonia celebrada en el City Center Rosario con invitados como Neymar, Suárez y Piqué. En ese tiempo, Messi recientemente había cumplido 30 años y Antonella tenía 29.
Un año después de su boda, nació Ciro (2018), siendo el tercer hijo del matrimonio Messi-Roccuzzo.
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se conocieron en Argentina, posteriormente, ambos vivieron en Barcelona (España), también tuvieron un paso cortó por París (Francia), cuando Messi estuvo en el Paris Saint-Germain, y en la actualidad, la pareja junto a sus hijos viven en Miami, Florida, Estados Unidos, donde "Leo" juega para el inter Miami.
Este sábado, te presentaremos la historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.