 Día del Amor: Historia de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo
Deportes

Messi-Antonela: Una historia de amor que comenzó de niños

A las puertas del Día del Amor y de la Amistad, conoce cómo nació el amor entre el futbolista Lionel Messi y la modelo Antonela Roccuzzo.

Compartir:
Messi y Antonela han formado una historia de amor a lo largo de sus vidas
Messi y Antonela han formado una historia de amor a lo largo de sus vidas / FOTO: IG de Antonela Roccuzzo

Estamos a las puertas del 14 de febrero de 2026, fecha en la cual se celebra el Día de San Valentín o conocido en Guatemala como el Día del Amor, Día de la Amistad o Día del Cariño. Es una fecha donde el ser humano demuestra afecto con aquellos seres más cercanos. Pero en el ámbito del futbol hay grandes historias de amor y una de ellas es la relación del futbolista argentino Lionel Messi con la modelo Antonela Roccuzzo.

La relación Messi-Roccuzzo es una de las más estables en el mundo deportivo, y que refleja que cuando hay amor verdadero, este puede prevalecer por años. La historia de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo se remonta a la niñez de ambos.

Según el relato del mismo Messi, él conoció a Lucas cuando jugaban en las inferiores del Club Atlético Newell's Old Boys; Lucas Scaglia era primo de Antonella. Todo esto pasó cuando "Leo" tenía entre 6 a 7 años.  

Al ser grandes amigos, Messi convivió grandes etapas con Lucas en Rosario -la ciudad natal del ahora futbolista-, una de ellas, convivir en su casa, y fue ahí donde tuvo la oportunidad de conocer por vez primera a Antonella, y desde aquel momento comenzó un afecto y cariño que a lo largo de los años se convertiría en un gran amor.

El álbum de fotos de las vacaciones de Antonela Roccuzzo y Messi

La argentina lució muy sensual a bordo de un lujoso yate, con muy poca ropa, mientras “la Pulga” disfrutaba del sol y el mar.

La distancia no fue impedimento 

La primera gran prueba de fuego para aquellos niños fue la salida de Lionel Messi de Argentina; es de recordar que el viajó a España para unirse a las categorías especiales del F. C. Barcelona.

Pese a ello, la comunicación entre los llamados "amigovios" seguía, aunque Messi confiesa que hubo un tiempo donde dejaron de tener comunicación, la cual se retomaría en la adolescencia, y fue cuando tenía entre 16 a 17 años cuando se volvieron a encontrar y ya no perdieron comunicación confirmando su noviazgo tres años después.

"Hasta que a los 16 o 17 años nos volvimos a encontrar, la comunicación era mucho más fácil con el messenger, chateábamos por ahí. Nos fuimos acercando otra vez, no habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19, 20 años ya nos pusimos de novios", recordó el futbolista en una entrevista concedida años atrás en el programa de streaming Dispuestos a Todo (Abitare), conducido por su sobrino Tomás Messi.

Messi y Antonela Roccuzzo presumen la intimidad de sus vacaciones en Instagram

La famosa pareja sorprendió a sus fanáticos con la publicación en donde se muestran como pocas veces lo hacen.

Casamiento, hijos y la actualidad

Tras varios años de noviazgo y de una estable relación, donde nacieron Thiago (2012) y Mateo (2015), se llegó el año 2017, una fecha especial para ambos porque fue en ese año cuando decidieron unir sus vidas en matrimonio.

"La Boda del Siglo": Se casaron el 30 de junio de 2017 en Rosario, en una ceremonia celebrada en el City Center Rosario con invitados como Neymar, Suárez y Piqué. En ese tiempo, Messi recientemente había cumplido 30 años y Antonella tenía 29.

Un año después de su boda, nació Ciro (2018), siendo el tercer hijo del matrimonio Messi-Roccuzzo.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se conocieron en Argentina, posteriormente, ambos vivieron en Barcelona (España), también tuvieron un paso cortó por París (Francia), cuando Messi estuvo en el Paris Saint-Germain, y en la actualidad, la pareja junto a sus hijos viven en Miami, Florida, Estados Unidos, donde "Leo" juega para el inter Miami.

Este sábado, te presentaremos la historia de amor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. 

FOTOS: Antonela Roccuzzo y sus hijos apoyando a Messi desde la tribuna en la final del Mundial Qatar

La esposa del jugador de la selección de Argentina, Lionel Messi se mostró muy emocionada y ansiosa.


En Portada

Gobernación ofrece seguridad a magistrados electos por el CANG t
Nacionales

Gobernación ofrece seguridad a magistrados electos por el CANG

09:14 AM, Feb 13
La SIP aplaude la excarcelación del periodista José Rubén Zamorat
Nacionales

La SIP aplaude la excarcelación del periodista José Rubén Zamora

11:13 AM, Feb 13
Cobán Imperial busca mantener liderato en sexta fecha del Clausura 2026t
Deportes

Cobán Imperial busca mantener liderato en sexta fecha del Clausura 2026

08:58 AM, Feb 13
Día del Soltero: ¿Por qué se celebra cada 13 de febrero?t
Farándula

Día del Soltero: ¿Por qué se celebra cada 13 de febrero?

11:16 AM, Feb 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaSeguridad#liganacionalPNCEstados UnidosSuper Bowlredes socialesReal MadridEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos