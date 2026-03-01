 20 años del primer gol de Lionel Messi con Argentina
Deportes

Se cumplen 20 años del primer gol de Lionel Messi con Argentina

Antes de su primer gol con la absoluta de Argentina, Messi ya había marcado goles con la Sub-20, era campeón mundial juvenil y había tenido cinco juegos con la mayor.

Lionel Messi macó su primer gol con la mayor de Argentina hace 20 años
Lionel Messi macó su primer gol con la mayor de Argentina hace 20 años / FOTO: Selección de Argentina

Este 1 de marzo de 2026 se cumplen 20 años del primer gol de Lionel Messi con la Selección de Argentina (absoluta). Fue en un duelo amistoso ante Croacia, y de ahí en adelante, el astro del futbol argentino escribió una de las historias más importantes del futbol sudamericano y mundial.

Pero ese duelo con el conjunto croata iba a ser especial -a pesar de la derrota 3 a 2- dado que sería el primero en el que convertiría para la Selección Argentina mayor.

El cronómetro marcaba el minuto 6, y el marcador estaba 1-1 (goles de Ivan Klasnic a los 3 y de Carlos Tevez a los 4), cuando la "Pulga" interceptó una mala salida del combinado europeo, se abrió en profundidad para el lado de su pierna izquierda y definió casi a la altura de la medialuna del área junto al palo derecho del arquero Stipe Pletikosa. Gol de Lionel Messi, su primero con el combinado absoluto de Argentina.

Enseguida, se abrazó con Juan Román Riquelme para celebrar dicho gol. Hace 20 años, Lionel celebró su primer grito de los 115 que lleva hasta el momento (el último que anotó Messi para Argentina fue ante Angola en el amisto del pasado 14 de noviembre) en 196 compromisos.

¿Qué había hecho Messi con Argentina?

Antes del primer gol de Lionel Messi con la Selección absoluta de Argentina, el astro del futbol mundial ya había tenido participaciones con la Sub-20, un título juvenil, y algunas presentaciones con la mayor, pero el gol no se le daba.

Messi llegó al partido amistoso con Croacia del primero de marzo del 2006 en el Jakob Park de la ciudad de Basilea, Suiza, con 18 partidos en la Selección Argentina Sub-20, con los que logró marcar 14 tantos y el título del Mundial de Países Bajos 2005.

Además, ya sumaba cinco presencias en el combinado mayor: Dos amistosos (su debut frente a Hungría de solamente un minuto, dado que fue expulsado apenas ingresó en el segundo tiempo) y tres oficiales, contra Paraguay, Perú y Uruguay por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa Mundial de Alemania 2006.

*Con información de Bola Vip. 

