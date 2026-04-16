¿Por qué Lionel Messi aparece con una cabra? ¡Descúbrelo!

El astro argentino Lionel Messi sorprendió a sus seguidores con un enigmático video publicado en redes sociales, donde aparece en la cima de una montaña al atardecer, acompañado por una cabra.
La escena, cargada de simbolismo, no tardó en generar todo tipo de reacciones y teorías entre los fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse qué significaba la presencia del animal en el clip.
El significado de la cabra
Lejos de ser un elemento al azar, la cabra tiene un significado muy claro en el mundo del deporte. En inglés, "GOAT" (cabra) es el acrónimo de "Greatest Of All Time", es decir, el mejor de todos los tiempos.
De esta manera, el video es interpretado como un guiño directo a ese apodo que muchos aficionados le han otorgado a Messi a lo largo de su carrera, consolidándolo como una leyenda del fútbol mundial.
Sin embargo, el video forma parte del lanzamiento de sus nuevas botas, diseñadas especialmente para el Mundial de 2026. Bajo el concepto "Hora Dorada", el futbolista luce un entorno cálido con tonos dorados, representando el momento cúspide de su trayectoria.
"Hora dorada en su punto máximo", escribió Messi en la descripción del video, reforzando la idea de que atraviesa una etapa única en su carrera.
Su último Mundial
A sus 38 años, Messi se prepara para disputar lo que sería su quinta Copa del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.
El torneo representa un momento especial para el jugador, quien ya alcanzó la gloria máxima en Qatar 2022 y ahora busca cerrar su ciclo mundialista con una nueva participación histórica.
Reacciones de los fans
Tras la publicación, miles de usuarios reaccionaron en redes sociales destacando la creatividad del video y el simbolismo de la cabra.
Comentarios como "The GOAT" o "el mejor de todos los tiempos" inundaron la publicación, confirmando que el mensaje fue rápidamente comprendido por la audiencia.
Más allá de presentar un nuevo producto, Messi logró generar conversación global con una pieza visual sencilla pero cargada de significado.
Con este tipo de lanzamientos, el futbolista demuestra que sigue marcando tendencia no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella, conectando con sus seguidores a través de mensajes que mezclan deporte, emoción y legado.