El papel de los chefs y nutricionistas de las selecciones

Detrás de cada selección que compite en una Copa del Mundo existe un equipo silencioso que trabaja lejos de las cámaras, pero que se volvió fundamental en los torneos recientes: chefs, nutricionistas y especialistas en alimentación deportiva.

La tendencia quedó más marcada durante la Copa Mundial de Catar 2022, donde varias selecciones llegaron con estructuras alimenticias completamente personalizadas para sus futbolistas.

La propia FIFA destacó durante ese certamen la importancia de promover hábitos saludables y alimentación adecuada tanto para jugadores como aficionados, dentro de una estrategia conjunta desarrollada junto a la Organización Mundial de la Salud.

Uno de los casos más reconocidos fue el de la selección de Alemania, campeona del mundo en 2014, que revolucionó la nutrición deportiva al incorporar al chef Holger Stromberg, reconocido por haber trabajado en restaurantes con estrella Michelin.

El chef Holger Stromberg trabajó con la selección de Alemania campeona del mundo en 2014 - FB - Holger Stromberg

En entrevistas difundidas por la FIFA, Stromberg explicó que la alimentación debía entenderse como "combustible" para el rendimiento físico de los jugadores. El chef diseñó menús especiales según la posición de cada futbolista, las cargas de entrenamiento y hasta el clima del país anfitrión.

La selección de México, por ejemplo, viajó en torneos anteriores con productos típicos como tortillas, chiles y especias mexicanas para mantener hábitos alimenticios familiares dentro de las concentraciones. Italia, que no estará en este torneo, hizo algo similar con pasta, aceite de oliva y otros productos mediterráneos.

En Catar 2022, muchas selecciones implementaron controles de hidratación en tiempo real debido a las altas temperaturas y al desgaste físico provocado por el calendario compacto del torneo. Equipos médicos analizaban pérdida de líquidos, masa muscular y niveles de recuperación después de cada partido.

En la Copa del Mundo de Catar 2022 se implementaron controles de hidratación en tiempo real. - FIFA

La tendencia continuará creciendo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, especialmente porque el torneo será el más extenso de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.

Expertos deportivos consideran que la nutrición será aún más importante en Norteamérica 2026 debido a los largos desplazamientos entre sedes, diferencias climáticas y exigencia física acumulada.

Además de preparar alimentos, los chefs también cumplen una función emocional dentro de las selecciones. Muchos cuerpos técnicos consideran importante que los jugadores mantengan comidas tradicionales de sus países para reducir estrés y generar sensación de estabilidad durante el torneo.

En algunas selecciones, los nutricionistas elaboran dietas completamente individualizadas. Mientras algunos futbolistas requieren mayor consumo de carbohidratos para soportar intensidad física, otros reciben planes enfocados en recuperación muscular, reducción inflamatoria o hidratación específica.

Hoy, detrás de cada gol, cada sprint y cada recuperación física en un Mundial, también existe un equipo de especialistas que trabaja desde las cocinas, laboratorios y centros médicos para intentar llevar a los futbolistas al máximo rendimiento posible.

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