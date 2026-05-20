Cuatro selecciones debutantes en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un momento histórico para el futbol internacional con la participación, por primera vez, de cuatro selecciones que jamás habían disputado una Copa del Mundo.

Las selecciones de Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán consiguieron clasificar por primera vez a una Copa Mundial, convirtiéndose en protagonistas de una de las grandes historias rumbo a Norteamérica 2026.

La ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones abrió nuevas oportunidades para países que históricamente habían quedado lejos de la élite internacional. La FIFA destacó que el nuevo formato permitió aumentar la representación global y generar más competitividad entre las distintas confederaciones.

Uno de los casos más destacados es el de Uzbekistán. La selección asiática llevaba varios procesos eliminatorios cerca de conseguir el boleto mundialista, pero siempre quedaba en las últimas etapas. Finalmente, el equipo logró asegurar su clasificación tras una sólida campaña en las eliminatorias asiáticas, consolidando el crecimiento futbolístico que el país ha desarrollado durante los últimos años.

Selección de Uzbekistán clasificada al Mundial 2026 - FIFA

Jordania también escribió un capítulo histórico. El conjunto jordano consiguió su clasificación luego de superar una eliminatoria altamente competitiva y asegurar matemáticamente uno de los cupos directos para Asia. El logro generó celebraciones masivas entre los aficionados del país, que por primera vez podrán ver a su selección en la máxima competencia del futbol mundial.

Jordania se clasificó a su primer mundial - FIFA

En África, Cabo Verde se convirtió en una de las grandes sorpresas del proceso clasificatorio. El pequeño país insular logró imponerse ante selecciones con mayor tradición continental y confirmó el avance competitivo del fútbol africano fuera de las potencias habituales.

Cabo Verde al Mundial 2026. - Redes sociales.

Por su parte, Curazao protagonizó uno de los momentos más importantes en la historia de este deporte en el Caribe. La selección logró abrirse camino en las eliminatorias de Concacaf y aseguró una clasificación inédita para el país.

La FIFA resaltó que estas selecciones representan el crecimiento global del futbol y aportarán nuevas historias, culturas y aficiones al torneo más importante del planeta.

El Mundial 2026 será además la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, y contará con 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande en la historia del campeonato.

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