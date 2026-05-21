Crecimiento de la MLS y el Futuro del Fútbol en EE. UU.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo representa un desafío organizativo para Estados Unidos. También aparece como una enorme oportunidad para consolidar el crecimiento de la Major League Soccer (MLS).

Desde su fundación en 1996, la MLS nació como parte del compromiso asumido por Estados Unidos tras organizar la Copa Mundial de la FIFA 1994. En aquel momento, el futbol todavía estaba lejos de competir con deportes como la NFL, NBA o MLB. Sin embargo, tres décadas después, la realidad es completamente distinta.

Actualmente, la MLS cuenta con 30 equipos distribuidos entre Estados Unidos y Canadá, una expansión significativa considerando que inició con apenas 10 clubes.

Además, la liga ha logrado construir estadios específicos para futbol, aumentar su valor comercial y atraer figuras internacionales que antes parecían inalcanzables.

Uno de los momentos clave en el crecimiento reciente de la MLS fue la llegada de

Lionel Messi al Inter Miami CF en 2023. Según datos oficiales de la liga, la asistencia a los estadios aumentó considerablemente tras el fichaje del campeón del mundo argentino. La MLS reportó más de 12 millones de aficionados en la temporada 2024, estableciendo uno de los registros más altos en su historia.

El impacto económico también ha sido notable. De acuerdo con "Sportico", el valor promedio de las franquicias de MLS superó los US$690 millones en 2025, reflejando el crecimiento comercial y la expansión internacional de la liga.

Lionel Messi sigue imponiendo récords en la Major League Soccer - Inter Miami CF

Además, Apple y la MLS firmaron un acuerdo histórico de transmisión global por 10 años valorado en US$2 mil 500 millones, uno de los contratos mediáticos más importantes en la historia del futbol norteamericano.

La FIFA considera que el Mundial 2026 podría impulsar todavía más el interés por el futbol en Estados Unidos. El torneo tendrá 104 partidos y millones de espectadores internacionales, con ciudades estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Miami y Atlanta funcionando como principales sedes.

Expertos deportivos consideran que el impacto podría ser similar al efecto que tuvo el Mundial de 1994, pero a una escala mucho mayor. Aquella edición ayudó a crear la MLS; la de 2026 podría consolidarla como una de las ligas más importantes del continente.

Otro aspecto clave será el desarrollo juvenil. La MLS ha invertido millones de dólares en academias y formación de talento local. Actualmente, futbolistas estadounidenses surgidos de la liga compiten en clubes europeos de primer nivel, algo poco común hace apenas dos décadas.

Además, la liga se ha convertido en un mercado atractivo para estrellas internacionales que buscan continuar sus carreras en Norteamérica. Nombres como Luis Suárez, Sergio Busquets y Olivier Giroud han reforzado la percepción global de la MLS como una competencia en crecimiento.

Con estadios modernos, contratos multimillonarios y una audiencia cada vez mayor, Estados Unidos apuesta a que el Mundial 2026 sea el impulso definitivo para transformar al futbol en uno de los deportes dominantes del país. Y en ese proyecto, la MLS aparece como la principal protagonista.

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