El Primer Partido de la Historia de los Mundiales de Fútbol

La historia de la Copa Mundial de la FIFA comenzó el 13 de julio de 1930 en Montevideo, Uruguay, con un hecho que todavía permanece grabado en los archivos del futbol: el nacimiento oficial del torneo más importante del planeta.

De acuerdo con la FIFA, los primeros encuentros de un Mundial se disputaron de manera simultánea. Por un lado, Estados Unidos venció 3-0 a Bélgica en el Parque Central, mientras que Francia derrotó 4-1 a México en el Estadio Pocitos.

Ambos partidos comparten oficialmente el honor de haber inaugurado la historia mundialista.

Sin embargo, el duelo entre franceses y mexicanos quedó marcado para siempre por un momento irrepetible. A los 19 minutos de juego, el delantero francés Lucien Laurent anotó el primer gol en la historia de las Copas del Mundo. Ese tanto convirtió al futbolista europeo en una figura eterna dentro de los registros de la FIFA.

La FIFA recuerda que aquel Mundial de Uruguay 1930 contó con apenas 13 selecciones invitadas. México formó parte del Grupo 1 junto a Francia, Argentina y Chile. Aunque el combinado mexicano cayó 4-1 en su debut, también dejó su huella histórica gracias a Juan Carreño, autor del primer gol de México en una Copa del Mundo.

El organismo rector del futbol mundial destaca además que Francia llegó a Uruguay tras una travesía marítima de dos semanas. El equipo europeo, dirigido por Gaston Barreau, logró imponerse pese a las dificultades físicas y a las limitaciones de la época, cuando todavía no existían las sustituciones. Durante el encuentro, el arquero Alex Thépot sufrió una lesión y el jugador Augustin Chantrel tuvo que ocupar la portería improvisadamente.

A casi un siglo de distancia, aquel 13 de julio de 1930 sigue siendo una fecha histórica para la FIFA y para el futbol mundial. Fue el inicio de una competición que con el paso de las décadas se transformó en el evento deportivo más seguido del planeta, y todo comenzó con dos partidos simultáneos en Montevideo y un gol inolvidable de Lucien Laurent.

Uruguay fue la primer selección campeona del mundo de la FIFA - FIFA

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