Estadios del Mundial 2026: Mitos, Fantasmas y Leyendas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo reunirá a las mejores selecciones del planeta. También llevará la atención mundial hacia estadios rodeados de historias oscuras, supersticiones y relatos paranormales que han sobrevivido durante décadas.

El Estadio Azteca y la leyenda del "Charro Negro"

El caso más conocido es el del Estadio Azteca, considerado uno de los recintos más históricos del futbol mundial. Además de haber sido escenario de los títulos de Pelé y Diego Maradona, el estadio mexicano arrastra desde hace décadas leyendas urbanas relacionadas con supuestos fenómenos paranormales.

Estadio Azteca será sede del partido inaugural del Mundial 2026 - RR.SS.

Una de las historias más populares asegura que durante la construcción del estadio algunos trabajadores habrían muerto dentro de la obra y que sus espíritus continúan "habitando" el recinto. Otra versión menciona la aparición del llamado "Charro Negro", personaje ligado al folclore mexicano y asociado con pactos sobrenaturales.

Aunque nunca existieron pruebas oficiales que confirmaran esos relatos, las historias han permanecido vivas entre aficionados y vecinos de Santa Úrsula, barrio donde se ubica el estadio.

El Estadio Azteca también conserva un peso simbólico único. Será el primer recinto en albergar partidos en tres Copas del Mundo distintas: 1970, 1986 y 2026.

Allí ocurrieron momentos históricos como "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo" de Maradona, además del "Partido del Siglo" entre Italia y Alemania en 1970.

La "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" de Maradona - El Gráfico

Precisamente esa mezcla entre historia, pasión popular y tradición ha convertido al Azteca en un lugar rodeado de misticismo para millones de aficionados.

El MetLife Stadium y la "maldición" de las lesiones

Otro estadio rodeado de supersticiones es el MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026.

En la NFL, el recinto ganó fama por la gran cantidad de lesiones graves sufridas por jugadores, especialmente rupturas de ligamentos cruzados. Medios británicos incluso llegaron a llamarlo el "cementerio de ACL".

MetLife Stadium durante un partido de futbol americano colegial - MetLife Stadium

Aunque no existe evidencia paranormal, muchos aficionados y deportistas hablan de una supuesta "maldición" relacionada con el césped y las condiciones del estadio.

El Hard Rock Stadium y el antiguo cementerio indígena

El Hard Rock Stadium también aparece en relatos urbanos. Diversas publicaciones señalaron que la zona donde fue construido el estadio estaría relacionada con antiguos terrenos indígenas, alimentando historias sobre actividad paranormal y fenómenos extraños reportados por trabajadores y aficionados.

Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL - Hard Rock Stadium

Un Mundial entre futbol y relatos urbanos

A medida que se acerca el Mundial 2026, muchas de estas historias han vuelto a circular en redes sociales, foros y medios deportivos. Algunas forman parte del folclore popular; otras nacieron entre aficionados y trabajadores de los estadios.

Lo cierto es que, además de goles y figuras internacionales, el torneo también pondrá bajo los reflectores a recintos que durante años han acumulado relatos misteriosos, supersticiones y leyendas que forman parte del imaginario futbolero de Norteamérica.

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