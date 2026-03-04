 El Azteca será el primer estadio en albergar tres Mundiales
El Estadio Azteca será el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo

A lo largo de cinco décadas, el Estadio Azteca ha albergado finales mundialistas y partidos históricos que forman parte de la memoria del fútbol internacional.

Pelé, celebra en el estadio Azteca tras consagrarse campeón del Mundo en México 1970 - instagram @pele
Pelé, celebra en el estadio Azteca tras consagrarse campeón del Mundo en México 1970 / FOTO: instagram @pele

El Estadio Azteca escribirá su nombre con letras doradas en la historia del fútbol mundial. Con la confirmación de que será una de las sedes principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el coloso de Santa Úrsula se convertirá en el primer estadio en albergar partidos de tres Copas del Mundo masculinas. Este hito lo consolida como un recinto legendario y como un símbolo imborrable de la pasión futbolera que caracteriza a México.

La historia mundialista del Azteca comenzó en 1970, cuando fue escenario de momentos inolvidables, como la consagración de Pelé con la selección brasileña. Dieciséis años más tarde, en 1986, volvió a ser el epicentro del planeta fútbol con la inolvidable actuación de Diego Maradona, autor de dos de los goles más recordados de todos los tiempos en el mismo partido: la llamada "Mano de Dios" y el denominado "Gol del Siglo". Ambos torneos consolidaron al estadio como un templo sagrado del balompié internacional.

Estadio Azteca, un templo del futbol mundial

La designación del Azteca como sede para 2026 no solo representa un reconocimiento a su legado histórico, sino también un desafío en materia de modernización e infraestructura. De cara al torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá, el estadio ha sido sometido a procesos de renovación para cumplir con los más altos estándares internacionales, cabe resaltar que el recinto deportivo recibirá el juego inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio entre México y Sudáfrica.

Más allá de lo estructural, el impacto simbólico es profundo. El Estadio Azteca no es únicamente un inmueble deportivo; es un espacio cargado de memoria colectiva. Generaciones enteras han vibrado en sus tribunas, y su atmósfera ha sido protagonista de gestas que trascendieron el deporte. Convertirse en el primer estadio en recibir tres Mundiales refuerza su condición de escenario mítico, comparable con los grandes recintos históricos del planeta.

En 2026, cuando vuelva a rodar el balón en su césped durante una Copa del Mundo, el Azteca no solo abrirá sus puertas a un nuevo capítulo, sino que celebrará más de medio siglo de historia mundialista. El eco de sus tribunas recordará que allí se escribieron páginas eternas del fútbol y que, una vez más, será testigo de sueños, lágrimas y celebraciones que recorrerán el mundo entero.

Foto embed
Estadio Azteca, en la ciudad de México - Estadio Azteca

