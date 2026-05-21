Lamine Yamal sueña con el Mundial 2026 con España

La joven estrella de España, Lamine Yamal, aseguró en una entrevista con la FIFA que su mayor ilusión es conquistar la Copa Mundial 2026 y confirmó que la selección española llega al torneo convencida de que puede pelear por el título.

En conversación con la FIFA, el atacante del FC Barcelona, Lamine Yamal, confesó que disputar un Mundial representa uno de los momentos más especiales de su carrera, pese a tener apenas 18 años.

"Desde pequeño, si hay una cosa que ve todo el mundo es el Mundial", expresó el futbolista español, quien destacó que la Copa del Mundo une a los aficionados más allá de si siguen o no el futbol regularmente.

Lamine Yamal llega a la cita mundialista después de conquistar la Eurocopa y la UEFA Nations League con España, convirtiéndose en una de las figuras jóvenes más importantes del futbol internacional. La FIFA lo considera una de las grandes estrellas rumbo al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante la entrevista, el extremo español habló sobre la presión que existe alrededor de su figura y aseguró que intenta disfrutar cada partido sin dejarse afectar por las expectativas.

"Jugar es lo único que he hecho toda mi vida", afirmó el atacante, quien explicó que dentro del campo busca divertirse y jugar con libertad, algo que considera fundamental para mostrar su mejor versión.

Lamine Yamal en el partido entre España y Egipto - Lamine Yamal en el partido entre España y Egipto - Selección Española de Fútbol

Lamine Yamal también dejó una frase contundente sobre el momento que atraviesa la selección española. "Creo que somos la selección que mejor jugamos al fútbol", señaló Yamal, aunque reconoció que en una Copa del Mundo el favoritismo no garantiza resultados.

España compartirá el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, en un sector donde parte como favorita para avanzar a la siguiente ronda. El propio Yamal afirmó que el equipo dirigido por Luis de la Fuente tiene una generación con enorme talento y ambición para intentar conseguir la segunda estrella mundial para el país europeo.

Además, Yamal habló sobre las comparaciones que constantemente recibe con figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar. Sin embargo, dejó claro que su objetivo es construir su propia historia dentro del futbol mundial.

"No quiero compararme con ninguno. Quiero hacer mi camino", aseguró el futbolista.

La FIFA también recordó que Lamine Yamal ya rompió múltiples récords de precocidad tanto con el Barcelona como con la selección española. Entre ellos, convertirse en el jugador y goleador más joven en la historia de España y de la Eurocop

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