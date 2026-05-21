Reto Fronterizo de EE. UU. en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el torneo más grande en la historia del futbol, pero también uno de los mayores desafíos migratorios y fronterizos que haya enfrentado Estados Unidos en tiempos recientes.

Con 48 selecciones, 104 partidos y millones de aficionados movilizándose entre tres países, las autoridades de Estados Unidos ya trabajan en operativos especiales para evitar colapsos en aeropuertos, carreteras y puntos fronterizos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) confirmó que el país espera un flujo masivo de visitantes internacionales rumbo al torneo. Solo durante el año fiscal 2024, CBP procesó más de 420 millones de viajeros en puertos de entrada terrestres y aéreos, una cifra que representó un incremento del 6.6% respecto al año anterior.

Las autoridades consideran que el Mundial elevará todavía más esos números. CBP y FIFA estiman que entre el Mundial de Clubes 2025, entre junio y julio del año pasado) y el Mundial 2026 Estados Unidos podría recibir alrededor de 10 millones de visitantes internacionales adicionales en apenas dos años.

Uno de los principales retos será el sistema de autorizaciones migratorias. CBP informó que, entre octubre de 2025 y abril de 2026, recibió más de 5.9 millones de solicitudes ESTA, el permiso electrónico de ingreso para ciudadanos de países exentos de visa, relacionadas con el Mundial, de las cuales ya aprobó más de 5 millones.

Según la agencia, el Reino Unido lidera la lista con más de 1.2 millones de autorizaciones aprobadas, seguido por Francia con más de 570 mil, Alemania con más de 530 mil, Japón con más de 500 mil y Corea del Sur con más de 320 mil solicitudes aceptadas.

Además, el CBP señaló que los programas de viajeros confiables como Global Entry, SENTRI y NEXUS también registraron un fuerte incremento. Durante el primer trimestre fiscal de 2026 se presentaron más de 656 mil solicitudes para estos sistemas de acceso rápido en aeropuertos y fronteras.

La presión no solo estará en los aeropuertos. Estados Unidos deberá coordinar miles de desplazamientos terrestres con Canadá y México durante el torneo. Algunas selecciones y aficionados podrían cruzar varias veces las fronteras norteamericanas dependiendo de sus sedes y calendarios.

Para agilizar el ingreso, CBP ha comenzado a implementar tecnologías biométricas y sistemas automatizados en aeropuertos internacionales. El organismo explicó que el programa "Enhanced Passenger Processing" ya funciona en terminales como Los Ángeles, Dallas, Chicago, Atlanta y Seattle, utilizando reconocimiento facial para acelerar inspecciones migratorias.

Sin embargo, el contexto político y migratorio estadounidense también genera preocupación. Reportes recientes indican que las políticas fronterizas, mayores controles y posibles retrasos en procesos migratorios podrían afectar la llegada de aficionados internacionales. Incluso el Departamento de Seguridad Nacional advirtió este año sobre posibles tensiones operativas en aeropuertos ubicados en ciudades consideradas "santuario".

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