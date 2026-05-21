Senegal presenta lista oficial para la Copa del Mundo 2026

Descubre las novedades que tiene la selección de "Los Leones de Teranga" para la Copa del Mundo de la FIFA que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La selección de Senegal reveló este jueves la convocatoria que irá al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, en la que destaca su poderío ofensivo, con jugadores como Sadio Mané, Iliman Ndiaye o el exbético Assane Diao, internacional con España en categorías inferiores.

Tras la polémica resolución de la Confederación Africana de Futbol (CAF) en la final de la Copa África y la decisión de dar como ganador a Marruecos pese a la victoria en el campo de Senegal, ahora la selección entrenada por Pape Thiaw tratará de recuperarse en la cita mundialista.

En la lista también aparecen 'representantes españoles' como los centrocampistas Pape Gueye, del Villarreal, y Pathé Ciss, del Rayo Vallecano, así como jóvenes promesas de la liga francesa como Ibrahim Mbaye, del París Saint-Germain o Lamine Camara, del Mónaco.

Senegal apelará ante el TAS tras la polémica decisión de la CAF La CAF descalificó a Senegal por abandonar la final de la Copa Africana y otorgó el título a Marruecos; ahora la federación senegalesa apelará ante el TAS.

La convocatoria completa:

Portero: Édouard Mendy (Al-Ahli FC), Mory Diaw (Le Havre) y Yehvann Diouf (OGC Nice)

Defensas: Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Niza), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Olympique Lyonnais), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa) e Ismaïl Jakobs (Galatasaray)

Centrocampistas: Ilay Camara (Anderlecht), Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur) y Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Múnich)

Delanteros: Sadio Mané (Al-Nassr FC), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Bayern FC), Bamba Dieng (FC Lorient) y Chérif Ndiaye (Samsunspor)

? Droit au but. Avec talent et détermination. Découvrez notre ligne d’attaque pour le Mondial 2026. #FIFAWC2026 #ListeGaindeyi #DemBaJeex pic.twitter.com/QgkMdanBGh — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026

El video de prestación

Es una producción cinematográfica / estilo Hollywood, con toques culturales senegaleses tradicionales. Se describe como una "oda a sus tradiciones", con elementos como un griot (narrador tradicional), cuerno o trompa griot, pergamino sellado con lacre (wax-sealed parchment) y un tono épico y festivo.

Varios usuarios y medios indican que incorpora inteligencia artificial (IA) para generar o potenciar imágenes y efectos, lo que generó sorpresa y debates en redes.

El video se volvió viral rápidamente. Es calificado como "puro cine", "espectacular", "awesome" y digno de Hollywood. Generó repercusión positiva por combinar modernidad (IA) con orgullo cultural senegalés.

La liste des 28 Lions, choisis parmi des millions de Sénégalais, investis de l’honneur suprême de défendre nos couleurs sur la plus grande scène du football mondial : la Coupe du Monde.#FIFAWC2026 #ListeGaindeyi #DemBaJeex pic.twitter.com/1SZHXAz6Za — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026

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