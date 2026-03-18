 Senegal apelará ante el TAS la polémica decisión de la CAF
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Senegal apelará ante el TAS tras la polémica decisión de la CAF

La CAF descalificó a Senegal por abandonar la final de la Copa Africana y otorgó el título a Marruecos; ahora la federación senegalesa apelará ante el TAS.

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Senegal fue despojado del título de la Copa Africana de Naciones - EFE
Senegal fue despojado del título de la Copa Africana de Naciones / FOTO: Agencia EFE

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausana, Suiza, para impugnar la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) que revocó el triunfo de Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones y declaró campeón a Marruecos. En un comunicado emitido esta madrugada, la FSF calificó la resolución de "injusta, sin precedentes e inaceptable" y aseguró que esta situación "desacredita al fútbol africano".

El conflicto surgió tras un incidente durante la final disputada el 18 de enero de 2026 en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat. Un penalti a favor de Marruecos en el minuto 100 provocó que la mayoría de los futbolistas senegaleses abandonaran el campo en protesta, dejando a Marruecos y al árbitro en el terreno de juego. Aunque los jugadores regresaron para disputar la prórroga y Senegal se impuso por 1-0 con un gol de Pape Gueye, la CAF aceptó el recurso presentado por Marruecos, basándose en el artículo 82 del reglamento de la competición, que sanciona abandonar el terreno de juego sin autorización del árbitro.

Senegal fue despojado de su título

La decisión del Comité de Apelación de la CAF provocó que Senegal fuera declarado perdedor del partido por un resultado de 3-0, otorgando así el título a Marruecos. La FSF, sin embargo, insiste en que la sanción es desproporcionada y afectará no solo a los jugadores sino a la imagen y prestigio del fútbol senegalés en el continente. En su comunicado, la federación manifestó su "firme compromiso con los valores de integridad y justicia deportiva" y se comprometió a mantener informada a la afición sobre los avances del proceso de apelación.

El caso ahora se traslada al TAS, instancia que tendrá la última palabra sobre la validez de la decisión de la CAF. La resolución de este tribunal podría tardar semanas, pero será crucial para dirimir la controversia y establecer un precedente sobre cómo se deben manejar situaciones similares en futuras competiciones. Mientras tanto, Senegal continúa defendiendo su derecho a conservar el título que ganó sobre el campo, apelando a la justicia deportiva y a la revisión de las normas aplicadas en un contexto tan polémico.

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Final de la Copa Africana entre Marruecos y Senegal - Agencia EFE

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