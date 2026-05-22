Mundial 2023: El Fucsia se Apodera del Torneo

El Mundial se tiñe de fucsia. Es el espectacular efecto óptico de las luces de crecimiento que cuidan el terreno de juego de los estadios de la Copa del Mundo. La FIFA exige césped natural de máxima calidad. Y los templos de la NFL, muchos de ellos con césped artificial, arrancan su transformación.

LED con luz azul para que la hoja crezca fuerte y compacta. Luz roja para estimular la regeneración del césped. El resultado es el llamativo color fucsia que se ve en muchos estadios del Mundial. De Los Ángeles a Dallas, de Atlanta a Nueva York, Estados Unidos se prepara para recibir su segunda Copa del Mundo.

La FIFA tiene requisitos muy exigentes para garantizar las mejores condiciones de competición este verano. Y en los estadios de la Copa del Mundo habrá dos tipos de césped. Uno de temporada cálida, de tipo Bermuda, y otro de temporada fría, el Bluegrass resembrado con Ryegrass, pensado para sedes como Toronto y Vancouver.

Estados Unidos tendrá once estadios sede del Mundial y una buena parte de ellos ha tenido que dejar atrás el césped artificial para instalar nuevas superficies de césped natural.

Las alfombras verdes que esperan a los futbolistas no han pasado inadvertidas. Y la Asociación de Jugadores de la NFL aprovechó la oportunidad para pedir campos con césped más seguros para sus estrellas.

"Falta un mes para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ya se está trabajando para instalar nuevas superficies de césped en los estadios de la NFL para los mejores futbolistas del mundo. Los jugadores de la NFL llevan años reclamando campos de césped más seguros y de alta calidad en su lugar de trabajo, pero cuando termine el Mundial, la mayoría de estos estadios volverán al césped artificial para la temporada de la NFL", aseguró la NFLPA en un reciente comunicado.

"Nuestros jugadores merecen lugares de trabajo que den prioridad a sus preferencias, los protejan del desgaste semanal del juego y cuiden su salud y rendimiento a largo plazo", añadió.

Entre césped y nombres comerciales

Uno de los estadios que pasarán de césped artificial a natural será el MetLife Stadium, que en la Copa del Mundo pasará a llamarse Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

El césped elegido para la que será la sede de la final, entre otros partidos, viene de Carolina del Norte después de superar varios estudios científicos de la Universidad de Tennessee y de la Universidad Estatal de Michigan sobre su buena adaptación al clima local.

MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026 - MetLife Stadium

Y el terreno de juego no será el único cambio de las sedes de la Copa del Mundo. La FIFA también ordenó eliminar toda publicidad e incluso los nombres comerciales de los once estadios NFL que albergarán partidos este verano.

Así, el Lumen Field de Seattle, el SoFi Stadium de Los Ángeles, el AT&T Stadium de Dallas, el Lincoln Financial Field o el Hard Rock Stadium de Miami quitaron sus nombres comerciales.

Lo hicieron todos, excepto el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en el que España jugará dos partidos de la fase de grupos, que tiene la estrella de la marca de coches alemana en el techo.

Eliminar la estrella, que está colocada sobre ocho paneles entrelazados y móviles, con un peso total de 4,000 toneladas, suponía un desafío logístico demasiado peligroso, y la FIFA aceptó que se quedara sin cubrir.

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