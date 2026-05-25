España revela su lista de convocados para el Mundial 2026

Por primera vez en la historia de los Mundiales, la selección de España acudirá sin jugadores del Real Madrid, una decisión inédita que marca época en La Roja.

La Selección de fútbol de España ya tiene definidos a los 26 futbolistas que buscarán conquistar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador Luis de la Fuente apostó por mantener la base del equipo campeón de la Eurocopa 2024, aunque también introdujo varias novedades importantes que han despertado expectativa entre los aficionados. La lista combina experiencia, juventud y talento, con nombres consolidados como Rodri Hernández, Pedri y Nico Williams, junto a nuevas incorporaciones que atraviesan un gran momento futbolístico.

La principal figura de esta convocatoria es, sin duda, Lamine Yamal, quien disputará su primera Copa del Mundo después de convertirse en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo. El joven extremo llega como uno de los líderes ofensivos de España y representa el futuro de una generación llena de calidad. A su alrededor aparecen futbolistas como Dani Olmo, Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal, quienes aportan experiencia internacional y liderazgo dentro del vestuario.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



? Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

Novedades y ausencias en España

Entre las principales sorpresas destacan las convocatorias de Joan García, Marc Pubill y Eric García. Además, regresa Gavi, quien no pudo disputar la Eurocopa 2024 debido a una lesión. Otro aspecto histórico de esta convocatoria es la ausencia total de jugadores del Real Madrid CF, algo nunca antes visto en un Mundial sin que existieran lesiones de por medio. El seleccionador dejó claro que sus decisiones se basan únicamente en el rendimiento y la actualidad de cada jugador.

España afrontará la fase de grupos del Mundial con el objetivo de volver a competir por el título, algo que no consigue desde su histórica conquista en Sudáfrica 2010. La Roja debutará frente a Cabo Verde y posteriormente se medirá a Arabia Saudí y Uruguay, en un grupo que exigirá máxima concentración desde el inicio. Aunque la selección española llega como una de las favoritas, también carga con la presión de mejorar sus últimas actuaciones mundialistas, ya que en Rusia 2018 y Catar 2022 quedó eliminada en los octavos de final.

Convocados de España para el Mundial 2026

Porteros

Unai Simón

David Raya

Joan García

Defensas

Pedro Porro

Marcos Llorente

Marc Pubill

Pau Cubarsí

Eric García

Aymeric Laporte

Álex Grimaldo

Marc Cucurella

Centrocampistas

Rodri Hernández

Martín Zubimendi

Pedri

Fabián Ruiz

Gavi

Mikel Merino

Dani Olmo

Álex Baena

Delanteros

Lamine Yamal

Víctor Muñoz

Yeremy Pino

Nico Williams

Mikel Oyarzabal

Ferran Torres

Borja Iglesias

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