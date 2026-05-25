 España revela su lista de convocados para el Mundial 2026
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España revela su lista de convocados para el Mundial 2026

por Christoper Chang
España derrotó a Serbia en partido amistoso de la fecha FIFA
España derrotó a Serbia en partido amistoso de la fecha FIFA / FOTO: EFE

Por primera vez en la historia de los Mundiales, la selección de España acudirá sin jugadores del Real Madrid, una decisión inédita que marca época en La Roja.

La Selección de fútbol de España ya tiene definidos a los 26 futbolistas que buscarán conquistar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador Luis de la Fuente apostó por mantener la base del equipo campeón de la Eurocopa 2024, aunque también introdujo varias novedades importantes que han despertado expectativa entre los aficionados. La lista combina experiencia, juventud y talento, con nombres consolidados como Rodri Hernández, Pedri y Nico Williams, junto a nuevas incorporaciones que atraviesan un gran momento futbolístico.

La principal figura de esta convocatoria es, sin duda, Lamine Yamal, quien disputará su primera Copa del Mundo después de convertirse en una de las grandes sensaciones del fútbol europeo. El joven extremo llega como uno de los líderes ofensivos de España y representa el futuro de una generación llena de calidad. A su alrededor aparecen futbolistas como Dani Olmo, Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal, quienes aportan experiencia internacional y liderazgo dentro del vestuario.

Novedades y ausencias en España

Entre las principales sorpresas destacan las convocatorias de Joan García, Marc Pubill y Eric García. Además, regresa Gavi, quien no pudo disputar la Eurocopa 2024 debido a una lesión. Otro aspecto histórico de esta convocatoria es la ausencia total de jugadores del Real Madrid CF, algo nunca antes visto en un Mundial sin que existieran lesiones de por medio. El seleccionador dejó claro que sus decisiones se basan únicamente en el rendimiento y la actualidad de cada jugador.

España afrontará la fase de grupos del Mundial con el objetivo de volver a competir por el título, algo que no consigue desde su histórica conquista en Sudáfrica 2010. La Roja debutará frente a Cabo Verde y posteriormente se medirá a Arabia Saudí y Uruguay, en un grupo que exigirá máxima concentración desde el inicio. Aunque la selección española llega como una de las favoritas, también carga con la presión de mejorar sus últimas actuaciones mundialistas, ya que en Rusia 2018 y Catar 2022 quedó eliminada en los octavos de final.

Convocados de España para el Mundial 2026

Porteros

  • Unai Simón
  • David Raya
  • Joan García

Defensas

  • Pedro Porro
  • Marcos Llorente
  • Marc Pubill
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Aymeric Laporte
  • Álex Grimaldo
  • Marc Cucurella

Centrocampistas

  • Rodri Hernández
  • Martín Zubimendi
  • Pedri
  • Fabián Ruiz
  • Gavi
  • Mikel Merino
  • Dani Olmo
  • Álex Baena

Delanteros

  • Lamine Yamal
  • Víctor Muñoz
  • Yeremy Pino
  • Nico Williams
  • Mikel Oyarzabal
  • Ferran Torres
  • Borja Iglesias
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