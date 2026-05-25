Futbolistas que Compitieron en 5 Mundiales de Fútbol

Disputar una Copa del Mundo ya representa el sueño máximo para cualquier futbolista. Pero jugar cinco mundiales es una hazaña reservada únicamente para un grupo muy reducido de leyendas que lograron mantenerse en la élite del futbol internacional durante casi dos décadas.

De acuerdo con registros oficiales de la FIFA, solo seis jugadores han conseguido participar en cinco mundiales hasta Catar 2022. La lista reúne a figuras históricas de distintas generaciones y países.

El primero en alcanzar esa marca fue Antonio Carbajal, conocido como "La Tota". El arquero mexicano disputó los Mundiales de 1950, 1954, 1958, 1962 y 1966, convirtiéndose en el primer jugador en la historia en llegar a cinco Copas del Mundo. FIFA lo reconoció como uno de los pioneros del torneo y una figura histórica del futbol mexicano.

El arquero Antonio Carbajal fue el primero en hacer historia tras jugar cinco mundiales con México. - FIFA

Décadas más tarde, el alemán Lothar Matthäus igualó la marca tras jugar entre España 1982 y Francia 1998. Matthäus también estableció durante años el récord de más partidos disputados en Mundiales, con 25 apariciones.

Lothar Matthäus también participó en cinco mundiales. - FIFA

México volvió a aparecer en la historia gracias a Rafael Márquez, quien participó en Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. El defensor se convirtió en el tercer futbolista en alcanzar cinco Mundiales y además fue capitán del Tri en varias ediciones.

Rafael Márquez jugó cinco mundiales con México.

En Catar 2022, tres jugadores más ingresaron al exclusivo club. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Andrés Guardado disputaron su quinto Mundial consecutivo desde Alemania 2006.

Messi no solo alcanzó la marca, sino que rompió el récord absoluto de partidos jugados en Mundiales con 26 encuentros durante la final de Catar 2022, superando precisamente a Matthäus. FIFA destacó además que el argentino posee múltiples récords relacionados con apariciones, asistencias y minutos disputados en la Copa del Mundo.

Lionel Messi vistiendo la camisola de la Selección de Argentina - EFE

Por su parte, Cristiano Ronaldo logró otro registro histórico reconocido por FIFA: convertirse en el primer futbolista masculino en marcar goles en cinco Mundiales distintos. El portugués consiguió la marca al anotar frente a Ghana en Catar 2022.

Cristiano Ronaldo es uno de los astros en las Copas del Mundo de la FIFA - FIFA

El caso de México resulta especialmente llamativo. De los seis futbolistas que han jugado cinco Mundiales, tres son mexicanos: Antonio Carbajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado. Además, el arquero Guillermo Ochoa podría igualar o incluso superar la marca si participa en el Mundial 2026.

Andrés Guardado es parte del selecto grupo que ha disputado cinco copas del mundo. - FIFA

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