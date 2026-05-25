Gavi celebra su convocatoria al Mundial 2026 con euforia

EL técnico de España, Luis de la Fuente, reveló este lunes el listado de los 26 seleccionados para la Copa del Mundo 2026. Un hecho histórico es que no fue convocado ningún jugador del Real Madrid.

El centrocampista del Barcelona Pablo Páez Gavira "Gavi" celebró este lunes con euforia en la Ciudad Deportiva Joan Gamper su convocatoria con la selección española para disputar el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Su compañero de equipo, Lamine Yamal, que también figura entre los 26 convocados del combinado español, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram que muestra el instante en el que se confirmó dicha noticia.

En la imagen, se ve al jugador andaluz gritando de júbilo justo en el momento en el que se ha escuchado su nombre en un televisor del gimnasio del recinto deportivo del club azulgrana ubicado en Sant Joan Despí (Barcelona, noreste de España).

Jugadores como Frenkie de Jong, Héctor Fort o el propio Lamine Yamal abrazaron a su compañero, que también recibió el cariño de varios preparadores y fisioterapeutas del primer equipo azulgrana, que fueron claves en el proceso de recuperación de las dos graves lesiones de rodilla que ha sufrido en las tres últimas temporadas.

El jugador de Los Palacios y Villafranca (Sevilla, suroeste de España) padeció en noviembre de 2023 con la selección una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo que lo dejó cerca de un año en el dique seco.

A principios de la presente temporada, sufrió otra dolencia en el menisco de la misma rodilla por la que fue intervenido a finales de septiembre de 2025.

A principios de marzo, recibió el alta médica y, en el último tramo del curso, ha ido ganando protagonismo en las alineaciones de Hansi Flick, lo que le ha permitido formar parte de la convocatoria para disputar el Mundial.

"Afortunadamente soy seleccionador nacional, no miro la procedencia de ningún jugador. Yo sólo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro su equipo", explicó el seleccionador, Luis de la Fuente, sobre la ausencia de jugadores del Real Madrid en su convocatoria.

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