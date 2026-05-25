Grandes Sorprendentes Momentos Históricos en Copas del Mundo

Las Copas del Mundo no solo han sido escenario para los gigantes del futbol. También han dado espacio a historias inesperadas, selecciones humildes que desafiaron todos los pronósticos y partidos que quedaron grabados como auténticos "batacazos" en la memoria colectiva del deporte.

Desde el famoso "Maracanazo" hasta campañas inolvidables de equipos africanos y asiáticos, las Copas del Mundo han demostrado que la gloria también puede pertenecer a los menos favoritos.

El "Maracanazo", la primera gran conmoción

"Maracanazo" - Conmebol

Cuando se habla de sorpresas en las copas del mundo, el primer episodio inevitable es el triunfo de Uruguay sobre Brasil en la final del Mundial de 1950. Más de 170 mil aficionados llenaron el estadio Maracanã convencidos de que Brasil celebraría su primer título mundial.

Sin embargo, Uruguay silenció al estadio con una victoria 2-1 liderada por Alcides Ghiggia y Juan Alberto Schiaffino. Aquella derrota fue tan impactante que pasó a la historia como el "Maracanazo", considerado por muchos como la mayor sorpresa en la historia de los Mundiales.

El milagro de Estados Unidos contra Inglaterra

La victoria de EE. UU. ante Inglaterra en el Mundial de 1950.

Otro de los resultados más inesperados en las copas del mundo ocurrió también en 1950. Estados Unidos derrotó 1-0 a Inglaterra en Belo Horizonte, un partido que posteriormente fue bautizado como el "Milagro de Belo Horizonte". Inglaterra era considerada una potencia absoluta, mientras que los estadounidenses contaban con futbolistas semiprofesionales.

El gol de Joe Gaetjens cambió la historia y dejó uno de los episodios más improbables que se recuerden en una Copa del Mundo.

Corea del Norte y la caída de Italia en 1966

El 1-0 de Corea del Norte contra Italia en el Mundial de 1966. - FIFA

En el Mundial de Inglaterra 1966, Corea del Norte protagonizó otra hazaña al eliminar a Italia con una victoria 1-0 en fase de grupos.

La derrota fue tan dolorosa para los italianos que, al regresar a su país, los jugadores fueron recibidos entre insultos y críticas. Corea del Norte avanzó hasta cuartos de final y estuvo cerca de eliminar también a Portugal, aunque terminó cayendo en un partido histórico.

Camerún sorprendió al mundo en Italia 90

Camerún derrotó a Argentina (campeona en 1986) durante el Mundial 1990. - FIFA

La Copa del Mundo de 1990 marcó un antes y un después para el futbol africano. Camerún derrotó 1-0 a la campeona defensora Argentina en el partido inaugural y posteriormente alcanzó los cuartos de final, algo nunca antes logrado por una selección africana.

Guiados por el legendario Roger Milla, los "Leones Indomables" conquistaron al público mundial y demostraron que África podía competir al máximo nivel.

Senegal derribó a la campeona Francia

Senegal sorprendió a Francia y al mundo en la Copa del Mundo 2002. - FIFA

En Corea-Japón 2002, Senegal debutó en los Mundiales derrotando 1-0 a Francia, vigente campeona del mundo y de Europa.

El triunfo sorprendió al planeta futbolístico y fue el inicio de una campaña histórica que llevó a Senegal hasta los cuartos de final. Aquella generación liderada por El Hadji Diouf quedó para siempre en la memoria del torneo.

Corea del Sur y su histórica semifinal

Corea del Sur llegó a las "semis" en el Mundial 2002. - FIFA

Ese mismo Mundial de 2002 tuvo otra gran revelación: Corea del Sur. El equipo asiático, dirigido por Guus Hiddink, alcanzó las semifinales tras eliminar a selecciones como Italia y España.

Arabia Saudita y el golpe ante Argentina

Arabia Saudita venció a Argentina en Catar 2022 - FIFA

Más recientemente, en Catar 2022, Arabia Saudita sorprendió al vencer 2-1 a Argentina en la fase de grupos. El resultado rompió una larga racha invicta del conjunto argentino y fue considerado uno de los mayores impactos recientes en los Mundiales.

Paradójicamente, Argentina terminó levantando el título semanas después, convirtiendo aquella derrota inicial en un episodio aún más insólito

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