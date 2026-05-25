Récords en la Historia de los Mundiales de Fútbol

La Copa Mundial está llena de momentos históricos, goles inolvidables y campeones eternos. Pero entre toda esa grandeza también existen récords tan extraños que parecen inventados. Algunos ocurrieron en segundos, otros jamás volvieron a repetirse y varios siguen sorprendiendo incluso décadas después.

La propia FIFA ha recopilado varios de estos datos curiosos de los mundiales, demostrando que el torneo más importante del planeta siempre guarda historias imposibles de imaginar.

El gol más rápido de la historia: apenas 11 segundos

Uno de los récords más increíbles en la historia de los Mundiales pertenece al turco Hakan Şükür. En el partido por el tercer lugar de Corea-Japón 2002, anotó contra Corea del Sur apenas a los 11 segundos de juego.

La FIFA sigue reconociendo esa anotación como el gol más rápido jamás marcado en una Copa del Mundo.

El turco marcó el gol más rápido en la historia de la Copa Mundial de la FIFA en 2002. - FIFA

El único jugador con cinco goles en un partido

Marcar un hat-trick en un Mundial ya es histórico. Hacer cinco goles en un mismo encuentro parece algo imposible

Sin embargo, el ruso Oleg Salenko lo consiguió en Estados Unidos 1994 frente a Camerún. Hasta hoy, nadie ha repetido semejante hazaña en la Copa del Mundo.

Oleg Salenko anotó cinco goles ante Camerún en el Mundial de 1994. - FIFA

Un récord que duró solo 56 segundos

La expulsión más rápida en la historia de los Mundiales ocurrió en México 1986. El uruguayo José Batista vio la tarjeta roja apenas a los 56 segundos frente a Escocia.

Décadas después, sigue siendo una de las marcas más extrañas y difíciles de igualar en la historia del torneo.

El arquero más veterano en jugar un Mundial

La FIFA también destaca la increíble historia del egipcio Essam El-Hadary, quien disputó un partido mundialista en Rusia 2018 con 45 años.

Con ello se convirtió en el futbolista más veterano en jugar un encuentro de Copa del Mundo, rompiendo todos los límites de longevidad en el fútbol internacional.

El portero veterano Essam El Hadary - FIFA

Messi y Cristiano pueden romper otro récord imposible

Según FIFA, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían convertirse en los únicos jugadores en disputar seis Copas del Mundo si participan en 2026.

Actualmente comparten la marca de cinco Mundiales junto a Antonio Carbajal, Rafa Márquez, Andrés Guardado y Lothar Matthäus.

Messi y Cristiano Ronaldo jugarán su último Mundial de la FIFA - EFE

El récord más difícil de romper

Otro dato que FIFA continúa resaltando es el de Just Fontaine. El francés marcó 13 goles en un solo Mundial durante Suecia 1958.

Lo más impresionante es que logró esa cifra en apenas seis partidos, una marca que nadie ha podido acercarse a romper en más de seis décadas.

Just Fontaine, máximo goleador francés en los Mundiales -

Los Mundiales siempre esconden algo imposible

La historia de la Copa del Mundo demuestra que siempre existe espacio para lo inesperado. Desde goles en segundos hasta futbolistas que desafían la edad, los récords más raros terminan convirtiéndose en parte de la leyenda del torneo. Y quizá por eso el Mundial sigue fascinando al planeta entero: porque incluso después de casi un siglo de historia, el futbol todavía encuentra maneras de sorprender al mundo.

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