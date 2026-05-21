Cuánto gana el campeón del mundo

Ganar una Copa del Mundo representa la máxima gloria deportiva para cualquier selección nacional, pero además del prestigio, el trofeo también viene acompañado de una recompensa económica multimillonaria.

En el futbol moderno, conquistar el Mundial significa recibir uno de los premios más grandes en todo el deporte internacional.

Según cifras oficiales de la FIFA, la selección campeona de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 recibió un total de US$42 millones tras levantar el trofeo en Doha. La cifra formó parte de una bolsa económica global de US$440 millones repartidos entre las 32 selecciones participantes, de acuerdo con el máximo organismo rector del balompié.

Selección de Argentina campeón del mundo en Catar 2022 - EFE

El organismo rector del futbol mundial detalló que el subcampeón obtuvo US$30 millones, mientras que el tercer lugar recibió US$27 millones y el cuarto puesto US$25 millones. Incluso las selecciones eliminadas en la fase de grupos obtuvieron ingresos importantes, ya que FIFA entregó US$9 millones a cada equipo solo por participar, además de US$1.5 millones adicionales destinados a gastos de preparación antes del torneo.

La campeona Argentina, encabezada por Lionel Messi, no solo celebró su tercer título mundial, sino también el mayor premio económico de la historia de los Mundiales hasta ese momento. El crecimiento de los ingresos en las Copas del Mundo ha sido constante durante las últimas décadas gracias a los contratos televisivos, patrocinadores internacionales, derechos comerciales y venta de boletos.

En comparación, durante el Mundial de Francia 1998 el campeón recibió cerca de US$6 millones, una cifra muy lejana a las cantidades actuales. El aumento refleja cómo el torneo se ha convertido en uno de los espectáculos deportivos más rentables del planeta.

Zinedine Zidane levantó la Copa del Mundo de la FIFA en Francia 1998 - FIFA

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será organizada por Canadá, Estados Unidos y México, se espera un nuevo incremento económico debido al formato ampliado de 48 selecciones y la mayor cantidad de partidos. Diversos reportes internacionales estiman que el futuro campeón podría recibir cerca de US$50 millones.

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