Destino de Balones Usados en Finales Históricas

En cada final de la Copa del Mundo, millones de personas observan el balón que rueda sobre la cancha. Sin embargo, una vez termina el partido y se apagan las luces del estadio, ese objeto aparentemente común se transforma en una pieza histórica capaz de alcanzar valores millonarios y convertirse en una auténtica reliquia del futbol mundial.

La FIFA considera los balones oficiales como parte fundamental de la identidad de cada Mundial. Desde el clásico Telstar de México 1970 hasta el Al Hilm de Catar 2022, cada diseño representa una época distinta en la evolución tecnológica y comercial del torneo.

Pero los balones utilizados específicamente en finales históricas poseen un valor todavía más especial. Muchos terminan resguardados por la FIFA, museos deportivos o coleccionistas privados, mientras otros han sido subastados por cifras sorprendentes.

Uno de los casos más famosos corresponde al balón de la final del Mundial de 1966 entre Inglaterra y Alemania Federal. La pelota utilizada en el encuentro disputado en Wembley fue subastada en 1999 por aproximadamente US$411 mil, convirtiéndose en una de las piezas deportivas más valiosas de su tiempo.

Challenge 4-Star fue el balón usado durante la Copa Mundial de 1966. - FIFA

Otro balón histórico pertenece a la final de México 1986, donde Diego Maradona condujo a Argentina hacia el título mundial frente a Alemania Federal. Objetos relacionados con aquel campeonato alcanzaron enorme valor histórico debido a la dimensión cultural que adquirió Maradona tras el torneo.

El balón usado en el recordado Mundial 1986. - FIFA

En años recientes, FIFA ha reforzado la conservación de artículos históricos relacionados con las Copas del Mundo. Parte de estos objetos terminan exhibidos en el FIFA Museum, donde se preservan camisetas, trofeos, fotografías y balones emblemáticos de distintas ediciones.

Además del valor sentimental, los balones modernos también incorporan tecnología avanzada. FIFA explicó que el balón Al Hilm utilizado en Catar 2022 incluía sensores internos capaces de enviar datos en tiempo real al sistema de fuera de juego semiautomático, ayudando al arbitraje durante los partidos.

Balón de la final de Catar 2022. - FIFA

En ocasiones, algunos balones terminan en manos de jugadores o protagonistas de las finales. Existen casos donde futbolistas guardan el balón tras anotar tripletes o goles históricos, convirtiéndolos en recuerdos personales de enorme valor emocional.

El mercado de coleccionismo deportivo también ha impulsado el precio de estas piezas. Casas de subastas internacionales consideran que los objetos relacionados con Mundiales históricos se encuentran entre los más cotizados del deporte global, especialmente aquellos vinculados a leyendas como Pelé, Zinedine Zidane, Lionel Messi o Maradona.

Etiquetas