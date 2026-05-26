Mundial 2026: Distribución de las 48 selecciones revelada

La FIFA confirmó oficialmente las bases operativas y centros de entrenamiento que utilizarán las 48 selecciones participantes durante la Copa Mundial 2026, un paso clave en la organización del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

De acuerdo con la FIFA, cada selección eligió el complejo que funcionará como "hogar temporal" durante la fase de grupos. En esos lugares, futbolistas, entrenadores y cuerpos técnicos pasarán gran parte de su tiempo entre entrenamientos, recuperación y preparación táctica para los partidos mundialistas.

La distribución final muestra que 39 selecciones estarán instaladas en Estados Unidos, siete tendrán su base en México y dos trabajarán desde Canadá. FIFA destacó que estas sedes tendrán un papel fundamental en la logística y experiencia del torneo más grande de la historia, que contará por primera vez con 48 equipos.

En territorio mexicano estarán el combinado local, Colombia, Túnez, Irán, Corea del Sur, Uruguay, y Sudáfrica. Por ejemplo, "El Tri" instalará su base principal en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Ciudad de México, mientras los charrúas trabajarán en Cancún y los colombianos utilizarán instalaciones de Atlas FC en Guadalajara.

Definidas las bases operativas para la Copa Mundial 2026 - FIFA

En Estados Unidos se concentrará la mayoría de las potencias. Argentina eligió Kansas City, Brasil estará en Nueva York-Nueva Jersey, Francia trabajará en Boston e Inglaterra también tendrá su campamento en Kansas City.

Por su parte, España sorprendió al elegir Chattanooga, Tennessee, como centro operativo, alejándose de otras grandes selecciones europeas.

Definidas las bases operativas para la Copa Mundial 2026 - FIFA

FIFA explicó que el proceso de selección comenzó en 2024, cuando las federaciones recibieron una lista inicial de más de 60 opciones distribuidas entre los tres países anfitriones. Tras el sorteo final del torneo realizado en diciembre de 2025, las selecciones definieron sus ubicaciones según la cercanía con las ciudades donde disputarán sus partidos de fase de grupos.

Otro aspecto destacado es que 25 comunidades que no albergarán partidos oficiales sí recibirán selecciones nacionales, ampliando el impacto económico y turístico del Mundial más allá de las ciudades sede.

"Las bases operativas son parte fundamental del tejido que sostiene cualquier Mundial", detalló Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"... ya que es allí donde las selecciones arraigan, entrenan y se recuperan, y donde viven el devenir diario de la competición. Haber finalizado la selección de instalaciones de entrenamiento vinculadas a hoteles de concentración principales para esta Copa Mundial es algo realmente destacable. La magnitud de la operación no tiene precedentes y, afortunadamente, eso nos da la oportunidad de involucrar en mayor medida a poblaciones y aficionados en este histórico torneo", expresó.

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