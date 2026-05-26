Guatemaltecos: Cancillería lanza campaña para Mundial 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) lanzó, en sus redes sociales, una campaña informativa dirigida a los guatemaltecos que viajarán a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La iniciativa busca brindar orientación consular, recomendaciones de seguridad y asistencia a los connacionales que planean asistir al Mundial 2026.

La Cancillería informó que el objetivo principal es prevenir inconvenientes migratorios, fraudes y problemas relacionados con documentación, además de fortalecer la atención a la comunidad guatemalteca en el extranjero durante el desarrollo del torneo. La campaña será difundida a través de redes sociales, consulados y plataformas oficiales del gobierno de Guatemala.

El Mundial de 2026 será histórico por ser el primero con 48 selecciones y por realizarse en tres países anfitriones. Además, se espera una importante presencia de aficionados guatemaltecos en distintas ciudades sede, especialmente en Estados Unidos, donde reside una numerosa comunidad migrante chapina. Datos citados por medios internacionales señalan que más de tres millones de guatemaltecos viven en territorio estadounidense.

La campaña del MINEX incluirá información sobre:

Requisitos migratorios y de viaje Ubicación y contacto de consulados

Recomendaciones de seguridad

Prevención de estafas

Asistencia para emergencias consulares



La estrategia también busca evitar que los aficionados que deseen asistir al Mundial 2026 sean víctimas de engaños relacionados con boletos, hospedaje o supuestos trámites especiales para ingresar a los partidos. En meses recientes, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya había impulsado campañas de prevención para proteger a guatemaltecos en el exterior ante posibles fraudes y cobros ilegales.

El interés por el Mundial 2026 ha crecido en Guatemala no solo por la cercanía geográfica del torneo, sino también por la ilusión de que la selección nacional pueda pelear por una histórica clasificación. En redes sociales y comunidades digitales, muchos aficionados han mostrado entusiasmo ante la posibilidad de acompañar a la bicolor en territorio norteamericano.

Con esta campaña, Guatemala busca que sus ciudadanos puedan vivir la experiencia mundialista de manera segura, informada y con respaldo consular durante uno de los eventos deportivos más esperados del próximo año.

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