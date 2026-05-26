Christian Pulisic habla del objetivo de Estados Unidos

El capitán del equipo de las "Barras y las Estrellas" habla de múltiples etapas a cumplir en el Mundial 2026.

El capitán de la selección de Estados Unidos y jugador del AC Milan, Christian Pulisic, aseguró que el objetivo principal en el Mundial 2026, del que su país será coanfitrión con Canadá y México, es "superar la fase de grupos" y luego "ir partido a partido".

"Para nosotros no hay razón para poner un objetivo exacto de lo que es una Copa del Mundo exitosa. Hay múltiples etapas. Nuestro objetivo número uno es la fase de grupos. Una vez podamos tachar eso, luego hay que ir partido a partido", detalló el atacante del Milan preguntado por EFE en una rueda de prensa de presentación de la lista de EE. UU. para el Mundial.

Estados Unidos es la selección cabeza de serie del grupo D, y jugará contra Paraguay, Australia y Turquía.

"Nunca vas a estar feliz de quedar fuera, sea cuando sea que quedes fuera, así que vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a competir y luego podremos decidir después cómo nos sentimos con respecto a cómo nos fue", agregó Pulisic sobre las expectativas del equipo de cara al torneo.

En el pasado Mundial de Catar 2022, Estados Unidos cayó en octavos de final contra Países Bajos después de clasificarse segunda de su grupo tras empatar con Gales e Inglaterra y ganar a Irán.

"Claro que hay presión, es una Copa del Mundo. Estoy muy agradecido de estar en esta posición, es exactamente lo que quiero. Tengo la oportunidad de ayudar a mi país en un Mundial, soy un afortunado", añadió el atacante.

Christian Pulisic es convocado para el Mundial 2026 - EFE

La lista de los convocados

La Federación de Futbol de Estados Unidos dio a conocer este martes en el 'downtown' de Manhattan la lista de 26 jugadores que Mauricio Pochettino cerró el pasado viernes y compartió con los jugadores.

"Aporta mucha experiencia. Ha entrenado a muchos de los mejores clubes del mundo. De cara a un torneo como este, él va a estar relajado y listo para darnos el plan de juego correcto para competir", apuntó Pulisic sobre el técnico argentino.

La selección dirigida por Pochettino disputará un amistoso contra Senegal el 31 de mayo en Charlotte (Carolina del Norte) y otro contra Alemania el 6 de junio en Chigago (Illinois), antes de viajar hasta Irvine (California), donde la selección estadounidense tendrá su campamento base.

Estados Unidos presenta sus convocados para el Mundial 2026 La selección de Estados Unidos presentó oficialmente su lista de 26 convocados para el Mundial durante un evento especial realizado en la ciudad de Nueva York.

*Información EFE.

Etiquetas