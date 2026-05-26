Estados Unidos presenta sus convocados para el Mundial 2026

La selección de Estados Unidos presentó oficialmente su lista de 26 convocados para el Mundial durante un evento especial realizado en la ciudad de Nueva York.

La selección de Estados Unidos ya tiene lista oficial para disputar el próximo Mundial. El entrenador argentino Mauricio Pochettino presentó este martes la convocatoria definitiva de 26 jugadores, una decisión que estuvo marcada por la intensidad emocional y la dificultad de elegir entre una amplia cantidad de futbolistas talentosos. El técnico reconoció que dejar fuera a varios jugadores fue uno de los momentos más complicados del proceso, especialmente por los vínculos creados durante las concentraciones y partidos previos.

La convocatoria combina experiencia internacional con juventud y proyección. Futbolistas consolidados como Christian Pulisic, Weston McKennie y Tyler Adams liderarán a un grupo que buscará protagonismo en la máxima cita del fútbol mundial. Además, la lista refleja el crecimiento de varios jugadores que militan en importantes clubes de Europa, lo que fortalece las aspiraciones del combinado norteamericano para competir al más alto nivel.

Here to chase legacy on home soil.



Mauricio Pochettino has selected the 26 players to represent the United States this summer. pic.twitter.com/S8sF7l0PMi — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Convocados de Estados Unidos para el Mundial

Porteros

Chris Brady (Chicago Fire)

Matt Freese (New York City FC)

Matt Turner (New England Revolution)

Defensores

Max Arfsten (Columbus Crew)

Sergiño Dest (PSV)

Alex Freeman (Villarreal)

Mark McKenzie (Toulouse)

Tim Ream (Charlotte FC)

Chris Richards (Crystal Palace)

Antonee Robinson (Fulham)

Miles Robinson (FC Cincinnati)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Auston Trusty (Celtic)

Mediocampistas

Tyler Adams (AFC Bournemouth)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

Weston McKennie (Juventus)

Cristian Roldan (Seattle Sounders)

Mediapuntas y extremos

Brenden Aaronson (Leeds United)

Christian Pulisic (Milan)

Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Tim Weah (Marseille)

Alejandro Zendejas (Club América)

Delanteros

Folarin Balogun (AS Monaco)

Ricardo Pepi (PSV)

Haji Wright (Coventry City)

Christian Pulisic, capitán de Estados Unidos - Archivo

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