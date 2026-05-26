FIFA confirma a selecciones con campamento base en México

México será sede de los campamentos base de siete selecciones para el Mundial 2026.

La FIFA confirmó que varias selecciones nacionales establecerán su campamento base en México durante la Copa Mundial de 2026, un torneo que promete marcar un antes y un después en la historia del fútbol por su magnitud y organización compartida entre México, Estados Unidos y Canadá. Entre los equipos que se concentrarán en territorio mexicano destacan Colombia, Irán, Corea del Sur, Sudáfrica, Uruguay, Túnez y la propia selección mexicana, que aprovecharán distintas ciudades del país como centros de preparación para afrontar la máxima cita del balompié internacional.

Uno de los casos más llamativos es el de Sudáfrica, combinado que disputará el partido inaugural frente a México el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. El conjunto africano eligió como sede de concentración la ciudad de Pachuca, Hidalgo, ubicada a unos 90 kilómetros de la capital mexicana. Además, Sudáfrica integrará el grupo A junto a México, Corea del Sur y República Checa, en una fase que promete encuentros de gran intensidad. Por su parte, Corea del Sur se instalará en Guadalajara y entrenará en las instalaciones de Chivas, uno de los clubes con mayor tradición y popularidad en el fútbol mexicano.

México albergará siete campamentos base en la Copa Mundial de la FIFA 2026. ?? pic.twitter.com/Q1LNLVuR1L — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 26, 2026

A pocos días del inicio del Mundial 2026 de la FIFA

La selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, tendrá como centro de operaciones el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, ubicado al sur de la Ciudad de México, muy cerca del Estadio Azteca. El "Tri" buscará aprovechar la localía y el apoyo de su afición para realizar un torneo histórico. Mientras tanto, la selección de Colombia también eligió Guadalajara como su sede de preparación, específicamente en las instalaciones del Atlas. El equipo cafetero compartirá el grupo K con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, y debutará el 17 de junio en el Estadio Azteca.

Otro caso que ha generado atención internacional es el de Irán, que se concentrará en Tijuana, Baja California, pese a no disputar partidos en México durante la fase de grupos. La decisión fue confirmada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien explicó que Estados Unidos no deseaba que la selección iraní permaneciera en su territorio fuera de los encuentros oficiales. Ante esta situación, México aceptó albergar al conjunto asiático sin inconvenientes. Irán competirá en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, en una zona que promete un alto nivel competitivo.

Uruguay y Túnez también formarán parte de las selecciones que tendrán presencia en territorio mexicano. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa se hospedará en Cancún, Quintana Roo, utilizando el Mayakoba Training Center como base de operaciones. Los sudamericanos compartirán el grupo H con España, Cabo Verde y Arabia Saudí, y únicamente disputarán un encuentro en México frente a España en Guadalajara. Por su parte, Túnez eligió Monterrey, Nuevo León, como sede de concentración para preparar sus compromisos del grupo F ante Países Bajos, Japón y Suecia. De esta manera, México no solo será escenario de partidos mundialistas, sino también un punto estratégico clave para la preparación de varias selecciones que buscarán alcanzar la gloria en el Mundial de 2026.

Uruguay es una de las 48 selecciones que estarán en la Copa FIFA 2026 - @Uruguay

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