Colombia presenta sus convocados para el Mundial 2026

James Rodríguez y Luis Díaz encabezan la convocatoria del combinado cafetero para el Mundial.

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya comenzó y la Selección Colombia definió su grupo definitivo de 26 jugadores que representarán al país en la máxima cita del fútbol. El técnico Néstor Lorenzo apostó por una mezcla de experiencia, talento joven y equilibrio en todas las líneas, con el objetivo de competir al más alto nivel en el torneo.

El seleccionador argentino reconoció que la conformación de la lista no fue sencilla debido al alto nivel de varios futbolistas. Según explicó, se analizaron cuidadosamente los rendimientos individuales, el contexto de las ligas donde militan y la manera en que cada jugador puede adaptarse a las necesidades del equipo. También destacó la importancia de respetar los procesos dentro de la Selección Colombia, valorando tanto la continuidad como los momentos actuales de forma.

?¡Nuestro técnico, Néstor Lorenzo, entrega la lista de 26 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026!??️??#ConOrgulloColombiano??



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Los convocados de Colombia

Uno de los nombres que genera mayor expectativa es el de James Rodríguez, quien llega en buenas condiciones pese a una pequeña molestia física reciente. Lorenzo confirmó que el mediocampista está disponible y en óptimas condiciones para aportar su talento y liderazgo en el campo. Su experiencia será clave en un grupo que combina figuras consolidadas con nuevas promesas del fútbol colombiano.

A continuación, la lista de convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026:

Porteros

Camilo Vargas

Álvaro Montero

David Ospina

Defensas

Davinson Sánchez

Jhon Lucumí

Yerry Mina

Willer Ditta

Daniel Muñoz

Santiago Arias

Johan Mojica

Déiver Machado

Volantes

Richard Ríos

Jefferson Lerma

Kevin Castaño

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Jhon Arias

Jorge Carrascal

Juan Fernando Quintero

James Rodríguez

Jaminton Campaz

Delanteros

Juan Camilo Hernández

Luis Díaz

Luis Suárez

Carlos Gómez

Jhon Córdoba

Selección de Colombia para la cita 2026 - EFE

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