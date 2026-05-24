Llamado de la Iglesia católica a México por Mundial 2026

El mensaje aparece en la antesala del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en Ciudad de México y se disputará hasta el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

La Arquidiócesis Primada de México exigió a las familias no descuidar a niñas, niños y adolescentes durante la pasión y fiebre mundialista, al advertir que la emoción por el futbol puede convertirse también en un periodo de sobreexposición digital, aislamiento y riesgos encubiertos en chats, videojuegos y apuestas.

En un editorial publicado en el semanario católico Desde la Fe, la Iglesia mexicana señaló que el Mundial puede ser una oportunidad para convivir en familia, compartir emociones y construir recuerdos.

Sin embargo, alertó que la pasión por el Mundial también puede convertirse espacio a rutinas alteradas, más tiempo frente a pantallas y una menor vigilancia afectiva sobre los menores.

"¿Sabemos realmente qué está ocurriendo en la recámara de al lado?", planteó la publicación, en un llamado a madres, padres y cuidadores para "observar con amor, escuchar con atención y acompañar con cercanía".

La Arquidiócesis sostuvo que, en medio del entusiasmo deportivo, las amenazas para las infancias no siempre llegan desde la calle o de personas desconocidas, sino directamente a través de un teléfono, una pantalla o unos audífonos.

El mensaje aparece en la antesala del Mundial 2026, que comenzará el 11 de junio en Ciudad de México y se disputará hasta el 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Así se implementará la Inteligencia Artificial en el Mundial Las retransmisiones del Mundial darán un giro con el uso de Inteligencia Artificial y nuevas formas de ver el fútbol.

Fractura de los vínculos familiares

La Iglesia advirtió que la fractura de los vínculos familiares puede expresarse en silencios prolongados, aislamiento, irritabilidad, insomnio, ansiedad, enojo constante, necesidad excesiva de privacidad, desconexión emocional o dependencia cada vez más intensa del teléfono celular.

El editorial retomó además los planteamientos de la Semana del Buen Trato Infantil y de Personas Vulnerables, organizada por la Comisión para la Protección de Menores de la Arquidiócesis Primada de México, en la que especialistas, educadores y expertos compartieron herramientas para fortalecer vínculos familiares y construir entornos seguros.

Según la publicación, el buen trato no consiste solo en evitar la violencia, sino en generar vínculos sanos, cercanos y emocionalmente presentes.

"Un niño protegido no es aquel que tiene una puerta cerrada o una contraseña segura", expuso, sino quien puede hablar, se siente escuchado y encuentra adultos atentos a sus emociones.

La Arquidiócesis aclaró que su llamado no busca "satanizar" las plataformas digitales ni oponerse al avance tecnológico, pero subrayó que "ninguna innovación puede llamarse progreso si hiere la dignidad humana, y que ninguna pantalla puede sustituir la presencia humana, la conversación familiar y el acompañamiento afectivo".

Por ello, pidió a las familias no asumir que las infancias están seguras solo porque permanecen dentro de casa, y llamó a interesarse por lo que ven, escuchan, juegan y sienten durante un periodo marcado por la intensidad deportiva, el consumo digital y la convivencia familiar.

Así se aplicará el protocolo antirracismo en el Mundial El racismo en el Mundial puede cambiar el resultado de un partido: desde suspensiones hasta derrotas automáticas y fuertes sanciones económicas para los responsables.

*Información EFE.

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