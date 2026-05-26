Fotografías Icónicas en la Historia de los Mundiales

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, el futbol ha dejado imágenes capaces de trascender generaciones. Algunas fotografías no solo capturaron un partido o una celebración; terminaron convirtiéndose en símbolos universales del deporte y de momentos históricos que todavía permanecen en la memoria colectiva de millones de aficionados.

La FIFA ha destacado en múltiples publicaciones el valor histórico de las imágenes mundialistas, muchas de ellas consideradas auténticas obras del fotoperiodismo deportivo. Desde celebraciones legendarias hasta escenas de drama y gloria, varias fotografías quedaron inmortalizadas para siempre.

Una de las más reconocidas ocurrió en la Copa Mundial de la FIFA México 1970. La imagen de Pelé levantado por sus compañeros tras conquistar el tricampeonato brasileño se convirtió en una de las postales más famosas en la historia del futbol. Aquella fotografía simbolizó el dominio de Brasil y consolidó a Pelé como el rostro global del deporte.

Pelé y Brasil conquistaron el Mundial México 1970 - El Gráfico de Argentina

Otra imagen eterna llegó en México 1986. Diego Maradona levantando la Copa del Mundo en el Estadio Azteca quedó grabado como uno de los momentos más importantes del futbol argentino. La escena, con Maradona celebrando rodeado de fotógrafos y aficionados, todavía aparece constantemente en documentales, libros y homenajes oficiales de FIFA.

Diego Maradona se consagró campeón del Mundial México 1986 - FIFA

Sin embargo, no todas las imágenes icónicas retratan alegría. En la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994, la fotografía de Roberto Baggio mirando al suelo tras fallar el penal decisivo en la final contra Brasil se convirtió en una de las escenas más dolorosas y recordadas en la historia de los Mundiales.

El famoso penal fallado por Roberto Baggio en la final de 1994. - FIFA

En Francia 1998, otra imagen dio la vuelta al planeta: Zinedine Zidane celebrando con la Copa del Mundo luego de liderar a Francia hacia su primer título mundial. Aquella postal marcó el nacimiento de una generación dorada para el futbol francés.

Francia fue campeón del Mundial de 1998 - Equipe de France

El Mundial de Sudáfrica 2010 también dejó una fotografía histórica. El beso de Iker Casillas y la periodista Sara Carbonero tras conquistar el campeonato se transformó en una de las imágenes más compartidas de aquella edición.

Iker Casillas y Sara Carbonero.

Más recientemente, Catar 2022 produjo otra postal inolvidable: Lionel Messi levantando la copa vestido con el bisht tradicional catarí luego de ganar la final contra Francia. La fotografía recorrió el mundo en segundos y fue considerada por diversos medios internacionales como una de las imágenes deportivas más importantes de la última década.

Lionel Messi busca el bicampeonato en la Copa de la FIFA 2026 - EFE

Cabe resaltar que con el paso de los años, la tecnología ha cambiado radicalmente la fotografía deportiva. Las cámaras actuales permiten capturar miles de imágenes en cuestión de minutos, pero el objetivo sigue siendo el mismo: congelar un instante capaz de representar emociones universales. En cada Mundial se juegan partidos históricos, pero también se crean fotografías que terminan sobreviviendo mucho más allá del resultado final. Porque en el futbol, algunas imágenes pueden convertirse en eternas.

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