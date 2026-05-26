México transmitirá gratis los partidos en plazas públicas

Ciudad de México adquirió los derechos para retransmitir gratis los partidos del Mundial en plazas públicas y espacios habilitados para aficionados.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció este lunes que adquirió los derechos necesarios para retransmitir gratuitamente los partidos del próximo Mundial de fútbol en plazas, espacios públicos y zonas habilitadas como ‘Fan Fest’. La medida busca garantizar que miles de aficionados puedan disfrutar de los encuentros en pantallas gigantes sin tener que pagar servicios privados de televisión o plataformas de streaming, en una iniciativa que pretende acercar la máxima fiesta del fútbol a toda la población.

Durante una conferencia de prensa, la alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada, explicó que comparte la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la importancia de que las transmisiones del Mundial sean accesibles para todos. Horas antes, Sheinbaum había manifestado públicamente que "debería ser abierta la transmisión", en referencia a la necesidad de que los encuentros puedan verse de manera gratuita y sin restricciones para la ciudadanía.

Algo está pasando en el Zócalo... ?

¿Estás listo? ⚽️?



Sé parte del #FIFAFanFestival del 11 de junio al 19 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México. ??⚽️?



???? ???? ?????? ?? ?é????: ????? ?? ???? ????????#Somos26 #SomosMexicoCity... pic.twitter.com/CPY6GzJdKU — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) May 26, 2026

En México transmitirán los partidos en espacios públicos

Brugada detalló que la adquisición de los derechos implicó negociaciones directas debido a que es la FIFA la encargada de establecer los costos y condiciones de retransmisión. Aunque la mandataria capitalina no reveló el monto invertido por su administración, aseguró que el objetivo principal es que los aficionados puedan reunirse en distintos puntos de la ciudad para vivir el ambiente mundialista de forma colectiva y segura.

La alcaldesa subrayó que el fútbol representa una de las mayores pasiones entre la población mexicana y reconoció que no todas las personas cuentan con acceso a servicios de televisión de paga. Por ello, el gobierno capitalino considera que esta iniciativa permitirá democratizar el acceso al evento deportivo más importante del planeta y fortalecer la convivencia social durante la celebración del Mundial, generando espacios de encuentro y entusiasmo entre miles de seguidores del deporte.

FIFA Fan Festival del pasado Mundial Catar 2022 - FIFA

Etiquetas