Continentes donde se han realizado los Mundiales de la FIFA

La primera Copa del Mundo de la FIFA se realizó en América, con la edición de Uruguay 1930.

Oceanía es el único continente del mundo en el cual no se ha celebrado una Copa del Mundo de Futbol de la FIFA. En tanto, América y Europa gozan del beneficio del máximo ente rector del futbol para celebrar la cita más importante del universo.

El Mundial de Futbol de la FIFA comenzó en América en 1930 cuando Uruguay organizó la primera edición. Posteriormente, Europa organizó dos eventos, el de Italia1934 y Francia 1938.

Brasil en 1950, Suiza en 1954, Suecia 1958, Chile en 1962, Inglaterra en 1966, México en 1970, Alemania Federal en 1974, Argentina en 1978, España 1982, México en 1986, Italia en 1990, Estados Unidos en 1994 y Francia en 1998 siguieron repartiéndose la organización de la Copa del Mundo de la FIFA.

Hasta la edición número 16, celebrada en Francia 1998, América y Europa eran la casa del futbol mundial. Los americanos sumaban 7 Mundiales celebrados y los europeos 9.

Francia 1998: La primera estrella mundial de los franceses La Copa del Mundo de la FIFA 1998 terminó siendo un torneo histórico para Croacia y una pesadilla para el brasileño Ronaldo Luís Nazário de Lima.

Cambios en el Siglo XXI

Fue en el siglo XXI cuando la historia cambió en la FIFA. Josep Blatter asumió como presidente de la FIFA en 1998 y para la Copa del Mundo de la FIFA 2002 vino el gran cambio: Primer Mundial organizado por dos países y el primer a celebrarse en el continente asiático.

Para el 2006, el Mundial regresó a Europa con Alemania 2006, para el 2010, nuevamente la FIFA hacía historia al llevar la Copa del Mundo al continente de África con Sudáfrica 2010.

Brasil 2014 fue para América y Rusia 2018 para Europa, luego, vino Catar 2022, el segundo Mundial en Asia.

Para este año, la Copa del Mundo regresó a América con la novedad de que tres países son anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Para el 2030, el evento será en España, Marruecos y Portugal, más países especiales en Uruguay, Argentina y Paraguay (Europa/América).

Asia, tendrá su tercer Mundial en el 2034 cuando se celebre en Arabia Saudita.

Por el momento, el único continente que no ha celebrado una Copa del Mundo de la FIFA es Oceanía.

Mundial Catar 2022: El primer Mundial ganado por Lionel Messi Argentina logró su tercera Copa del Mundo de la FIFA en un camino que incluyó cinco penaltis y dos definiciones en tanda de penales.

Mundiales organizados por continente

En este listado se incluye la próxima edición, la que organizará Estados Unidos, México y Canadá.

Europa con 11

América con 9

Asia con 2

África con 1

Oceanía, ninguno

Mundial 2026: El primero en tres países y con 48 selecciones La Copa del Mundo de la FIFA comenzó en 1930 en Uruguay y tuvo la participación de 13 selecciones, incluida la anfitriona.

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