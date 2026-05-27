Brasil inicia concentración mundialista en helicóptero

En helicóptero, así llegaron a la concentración los primeros jugadores de la selección brasileña para empezar a preparar el Mundial 2026 en Teresópolis, en la frondosa sierra de Río de Janeiro.

Desde primera hora de la mañana de este miércoles, el sonido de los helicópteros yendo y viniendo rompió la calma de esta pequeña localidad de Brasil, donde está situado el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Casemiro fue el primero en arribar a la concentración de Brasil la noche del martes y este miércoles se presentaron otra veintena de jugadores.

En el complejo conocido como la Granja Comary, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro, los 26 elegidos por el técnico Carlo Ancelotti se pondrán a punto para su gran objetivo: el sexto título mundial.

Aunque está lejos del grupo de grandes favoritos, el vestuario de Brasil cree que puede llegar lejos y romper una sequía que dura ya 24 años.

Y el puntapié inicial fue un desfile de helicópteros fletados por la CBF para llevar a los primeros jugadores hasta la Granja, donde a las puertas se reunieron unas pocas decenas de aficionados a la espera de una foto o un autógrafo.

"Es una forma de garantizar su puntualidad, además de proporcionar mayor seguridad, teniendo en cuenta que el horario del desplazamiento por tierra tiene un gran volumen de tránsito", alegó la CBF para justificar el despliegue aéreo.

Fueron varios vuelos. En uno llegaron Léo Pereira, Danilo Santos, Roger Ibáñez y Luiz Henrique, según fue testigo EFE. Luego fue el turno de Raphinha, Alex Sandro, Danilo y Wesley. Más tarde apareció Vinícius Júnior, vestido de negro, junto a Lucas Paquetá. Fabinho y Ederson se bajaron de otro.

Y cerca del mediodía apareció Neymar, solo, también en helicóptero. El exjugador del FC Barcelona es la gran sorpresa de la lista de Ancelotti para esta Copa del Mundo, que empezará en menos de un mes en Estados Unidos, México y Canadá.

El "10" del Santos no juega con la absoluta desde que se lesionó de gravedad en la rodilla en octubre de 2023. "Carletto", a los mandos de la Canarinha desde hace un año, nunca le había convocado hasta que pronunció su nombre el pasado 18 de mayo, cuando dio a conocer la lista para el Mundial.

Los aficionados, frustrados con los helicópteros

Él y Vinícius son las dos grandes esperanzas de los pocos aficionados brasileños que se concentraron a las puertas de la Granja Comary. Frustrados, solo vieron el trasiego de helicópteros surcando los cielos de Teresópolis.

Alerson Macedo y Flavia Pedreira han viajado en coche desde Río por insistencia de sus cuatro hijos pequeños de 13, 9, 4 y 2 años, hinchas del Flamengo y hoy vestidos con la última equipación de la Canarinha.

Llevan unas tres horas a la espera de una cara conocida.

"Por aquí no pasó nadie", dice a EFE Alerson, marinero de profesión. "Solo helicópteros", responde Flavia, profesora de Educación Física y "madre a tiempo completo". "Podrían acercarse para darnos un poco de atención", añade su marido.

Al lado, Guilherme Silveira y Jessica Fernanda de Oliveira viven en Teresópolis. Es la primera vez que se acercan a la Granja Comary con la intención de estar cerca de las estrellas de su selección.

Comentan a EFE que, hasta ahora, han pasado un par de autobuses vacíos y una camioneta.

"Me gustaría que estuvieran más cerca de la afición, que tuviéramos más acceso a ellos, ver el entrenamiento, a todo el mundo le gustaría esa aproximación", se queja Silveira, 'torcedor' del Gremio de Porto Alegre.

Brasil realizará este miércoles su primer entrenamiento, pero será a puerta cerrada, según la CBF.

Con todo, ninguno pierde la esperanza de lograr el hexacampeonato en Estados Unidos. "Será la última oportunidad de Neymar", avisa Silveira.

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