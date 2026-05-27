Guadalajara desplegará un megaoperativo para el Mundial

El operativo en Guadalajara incluye miles de agentes, robots, drones y helicópteros, además de Cybertrucks y seguridad privada para proteger sedes, turistas y equipos del Mundial.

Guadalajara se prepara para recibir la Copa Mundial de la FIFA con un despliegue de seguridad sin precedentes. En la sede mexicana, las autoridades han confirmado un operativo compuesto por aproximadamente 18.000 elementos estatales y federales, quienes tendrán la misión de resguardar a selecciones, aficionados, turistas y directivos durante los cuatro partidos programados en la ciudad. El objetivo principal es garantizar un entorno seguro en todos los espacios vinculados al evento deportivo.

El plan de seguridad incluye un fuerte componente tecnológico. Según el Secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, se incorporarán robots humanoides, unidades caninas especializadas en detección de explosivos, radares y sistemas de neutralización de drones. Además, se desplegarán cerca de 500 unidades entre patrullas, vehículos blindados y motocicletas, junto con cuatro helicópteros que reforzarán la vigilancia aérea durante todo el torneo.

Elementos de la Guardia Nacional resguardan al exterior del Estadio Akron este domingo en la ciudad de Guadalajara en Jalisco (México) - EFE/ Francisco Guasco

Guadalajara innovará en seguridad para el Mundial

Uno de los elementos más innovadores será la incorporación de tres patrullas Cybertruck, que funcionarán como centros de comando móviles. Desde estas unidades se podrá transmitir información en tiempo real, acceder a cámaras urbanas y consultar bases de datos internacionales conectadas con organismos como Interpol. Asimismo, las fuerzas de seguridad han recibido capacitación especializada en manejo de explosivos, control de multitudes e intervenciones de alto riesgo, impartida por cuerpos policiales de países como España, Colombia, Francia, Argentina y el FBI.

El operativo también contempla la participación de alrededor de 10.000 elementos entre policía municipal, estatal, Guardia Nacional, Ejército, Protección Civil, bomberos y servicios médicos, además de unos 8.000 guardias de seguridad privada. Estos últimos vigilarán el perímetro del Estadio Guadalajara y las rutas hacia hoteles, campamentos base y el FIFA Fan Fest. La sede de Guadalajara afronta este desafío en un contexto sensible, tras episodios recientes de violencia en la región, lo que ha reforzado aún más la planificación de seguridad para el evento mundialista.

El Estadio Akron, casa de las Chivas de Guadalajara - Estadio Akron

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