Futbolistas que incursionaron en la política

El futbol y la política han estado ligados durante décadas, pero algunos jugadores llevaron esa relación mucho más lejos: pasaron de ser ídolos en las canchas a ocupar cargos públicos, participar en campañas electorales o incluso gobernar países.

Entre aplausos, controversias y nuevas responsabilidades, varios futbolistas demostraron que la fama deportiva también puede convertirse en capital político.

Uno de los casos más conocidos es el de George Weah. Antes de convertirse en presidente de Liberia entre 2018 y 2024, Weah fue una de las grandes figuras del futbol africano y mundial.

Ganó el Balón de Oro en 1995 y brilló en clubes europeos como el AC Milan y el PSG. Su popularidad en el deporte lo impulsó hacia la política, donde construyó una carrera basada en su historia de superación y cercanía con la población.

George Weah fue presidente de Liberia. - FB George Weah

George Weah of AC Milan -

En Sudamérica, otro nombre destacado es Romário. El legendario futbolista y delantero brasileño, campeón del Mundial de Estados Unidos 1994, ingresó a la política años después de retirarse y llegó al Senado de Brasil. Romário se ha caracterizado por impulsar temas relacionados con derechos sociales, inclusión y transparencia en el deporte.

Romario, campeón del Mundo en 1994 - Archivo

También aparece el futbolista Bebeto, compañero de Romário en la histórica selección brasileña campeona del mundo. Tras su retiro, Bebeto incursionó en la política como diputado estatal y luego federal en Brasil.

Bebeto -

En Europa, Andriy Shevchenko tuvo un breve acercamiento político tras retirarse del balompié. El exdelantero del Milan y ganador del Balón de Oro participó en proyectos políticos en Ucrania antes de volver a vincularse principalmente con el deporte como entrenador y dirigente.

Otro caso llamativo es el de Kakha Kaladze. El exdefensor del AC Milan y de la selección de Georgia se convirtió en una figura importante de la política de su país y actualmente ha ocupado cargos de alto perfil, incluido el de alcalde de Tiflis, la capital georgiana.

En África también destaca Hakan Şükür, histórico futbolista y goleador de Turquía, quien llegó al Parlamento turco antes de distanciarse del gobierno de su país y vivir años marcados por conflictos políticos y exilio.

Hakan Şükür, anotador del gol más rápido en la historia de la Copa del Mundo - FIFA

Cabe resaltar que la relación entre futbol y política no siempre resulta sencilla. Algunos exjugadores logran mantener el respaldo popular gracias a su trayectoria deportiva, mientras otros enfrentan críticas por sus posturas ideológicas o decisiones de gobierno. Sin embargo, el fenómeno continúa creciendo debido al enorme impacto social que tienen las figuras del deporte.

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