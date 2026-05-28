Cómo el fútbol transforma la economía tras un mundial

Mientras algunos países aprovecharon la Copa del Mundo para modernizar ciudades y atraer turismo, otros terminaron con estadios vacíos, deudas millonarias y proyectos abandonados.

Organizar un Mundial puede cambiar para siempre la economía de un país. Los gobiernos invierten millones de dólares en estadios, carreteras, aeropuertos, hoteles y transporte con la esperanza de atraer turismo, generar empleo y posicionarse globalmente. Sin embargo, el efecto posterior al torneo no siempre es el mismo.

La historia de los Mundiales demuestra un fuerte contraste: algunos países transformaron el torneo en una oportunidad económica duradera, mientras otros terminaron enfrentando enormes costos y escenarios abandonados.

Uno de los casos más citados por economistas deportivos es el Mundial de Alemania 2006. El país europeo utilizó gran parte de infraestructura ya existente y aprovechó el torneo para renovar estadios, fortalecer el turismo y mejorar su imagen internacional.

Italia campeón del mundo en Alemania 2006 - Internet

Especialistas europeos señalaron que el Mundial ayudó a modernizar la percepción global de Alemania y aumentó significativamente las visitas internacionales en los años posteriores.

Además, la mayoría de los estadios continuaron utilizándose regularmente por clubes de la Bundesliga, evitando el problema de los llamados "elefantes blancos", instalaciones gigantescas sin uso posterior.

El contraste apareció en Brasil 2014. Aunque el torneo fue exitoso en términos deportivos y turísticos, muchas de las obras posteriores generaron fuertes críticas.

El caso más emblemático fue el Arena da Amazônia, construido en Manaos para una ciudad sin tradición de futbol de élite ni clubes capaces de llenar regularmente un estadio mundialista. Después del torneo, el recinto tuvo problemas de mantenimiento y baja utilización.

Varios economistas brasileños cuestionaron el enorme gasto público realizado en infraestructura mientras el país enfrentaba problemas sociales y económicos internos.

Por su parte, Sudáfrica logró beneficios importantes en turismo e infraestructura tras el Mundial 2010. El torneo mejoró aeropuertos, carreteras y la imagen internacional del país africano. Sin embargo, varios estadios construidos para la Copa del Mundo terminaron generando costos de mantenimiento difíciles de sostener. Algunos recintos quedaron subutilizados debido a la baja asistencia en competiciones locales.

El Mundial de Catar 2022 dejó una de las inversiones más grandes en la historia del deporte. El país construyó estadios futuristas, una nueva red de metro, carreteras y desarrollos urbanos gigantescos.

Tras el torneo, Catar intentó evitar el problema de los estadios vacíos anunciando planes de reconversión. Algunos recintos reducirían su capacidad y otros serían transformados en hoteles, clínicas deportivas, centros comunitarios y espacios comerciales.

Uno de los proyectos más llamativos fue Stadium 974, construido con contenedores reciclados y diseñado para desmontarse completamente después del Mundial. FIFA y Catar lo presentaron como un símbolo de sostenibilidad. Aunque se concibió como el primer estadio totalmente temporal de un Mundial y sus contenedores debían donarse a otros países, el recinto se ha mantenido en su ubicación original y continúa albergando eventos deportivos y culturales.

Para el certamen de este año, Estados Unidos, México y Canadá intentarán aplicar las lecciones aprendidas de torneos anteriores. A diferencia de otros Mundiales, gran parte de los estadios ya existen y son utilizados regularmente por equipos de NFL, MLS y otras ligas.

Esa estrategia reduce costos de construcción y disminuye el riesgo de dejar infraestructura abandonada tras el torneo.

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