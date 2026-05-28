El Ejército Invisible: 65,000 Voluntarios del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será histórica por reunir a 48 selecciones y disputarse en tres países. Detrás de cada partido, aeropuerto lleno, entrenamiento y festival de aficionados habrá un enorme equipo humano que trabajará lejos de las cámaras: los voluntarios.

La FIFA confirmó que alrededor de 65 mil personas formarán parte del programa de voluntariado del Mundial 2026, convirtiéndolo en el más grande en la historia de una Copa del Mundo.

Desde orientar aficionados hasta asistir en estadios, hoteles, centros de prensa y aeropuertos, los voluntarios serán pieza clave para que el Mundial funcione durante las seis semanas de competencia en Estados Unidos, México y Canadá.

Mucho más que entregar indicaciones

Aunque muchos aficionados imaginan que ser voluntario significa estar cerca de los futbolistas o dentro de los estadios, la realidad es mucho más amplia. La FIFA explicó que habrá apoyo en 23 áreas funcionales distintas, incluyendo transporte, acreditaciones, atención al público, logística, medios de comunicación y operaciones de eventos.

En ciudades sede como Dallas y Houston, miles de personas ya fueron seleccionadas para ayudar en aeropuertos, zonas de aficionados y centros operativos. Algunos incluso repetirán la experiencia tras haber trabajado en alguna Copa del Mundo.

¿Qué necesita un voluntario?

Tener 18 años o más al momento de aplicar.

Poder trabajar legalmente en el país sede elegido.

Hablar inglés en un nivel funcional; otros idiomas son considerados un plus.

Cumplir al menos ocho turnos durante el torneo.

Elegir únicamente una ciudad anfitriona.

Los turnos tendrán una duración aproximada de seis horas y algunos roles comenzarán incluso antes del inicio oficial del Mundial, programado del 11 de junio al 19 de julio de 2026.}

Voluntarios para el Mundial 2026 - FIFA

Una experiencia única... pero sin salario

Uno de los puntos más comentados alrededor del programa es que los voluntarios no reciben pago económico. La FIFA confirmó que tampoco cubrirá vuelos ni hospedaje, aunque sí ofrecerá alimentación durante los turnos, uniforme oficial, regalos conmemorativos y certificado de participación.

Ese detalle ha generado debate en redes sociales y foros de aficionados. Mientras algunos consideran que trabajar gratis para una organización multimillonaria es injusto, otros aseguran que vivir un Mundial desde dentro compensa el esfuerzo.

En comunidades digitales de voluntarios ya circulan historias de personas emocionadas por recibir su uniforme oficial o conocer compañeros de otras partes del mundo antes del inicio del torneo.

El rostro humano del Mundial

Desde Francia 1998 hasta Catar 2022, los voluntarios se han convertido en parte esencial del ambiente de las Copas del Mundo. Son quienes reciben a aficionados perdidos, ayudan a resolver dudas, orientan en estaciones de transporte y, muchas veces, representan la primera sonrisa que encuentra un visitante al llegar al torneo.

Para el Mundial 2026, con 16 ciudades sede y millones de aficionados esperados, la FIFA necesitará más manos que nunca. Y aunque rara vez aparezcan en las fotografías oficiales, miles de ellos terminarán viviendo el torneo más grande de la historia desde una perspectiva que pocos aficionados pueden conocer.

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