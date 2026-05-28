Mundialistas: Estudiantes y Futbolistas

La vida de un futbolista profesional suele estar marcada por entrenamientos, viajes, presión mediática y partidos constantes. Sin embargo, algunos jugadores demostraron que también era posible desarrollar una carrera académica mientras competían en Copas del Mundo y en las mejores ligas del planeta.

Aunque no es algo común en el futbol de élite, varios mundialistas apostaron por continuar sus estudios universitarios paralelamente a sus carreras deportivas, dejando historias que hoy son admiradas dentro y fuera de las canchas.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Sócrates. El histórico capitán de Brasil en los Mundiales de 1982 y 1986 obtuvo un título en Medicina mientras jugaba profesionalmente. Su formación académica le valió el apodo de "Doctor Sócrates", convirtiéndose en una figura distinta dentro del futbol mundial.

Además de su talento futbolístico, Sócrates era reconocido por su pensamiento crítico y participación en movimientos sociales en Brasil. Su combinación entre futbol, medicina y liderazgo lo transformó en una de las personalidades más intelectuales que ha tenido el deporte.

Otro ejemplo destacado es Giorgio Chiellini, defensor que disputó Mundiales con la Italia y fue campeón de la Eurocopa 2020. Mientras jugaba para Juventus y la selección italiana, Chiellini obtuvo un título en Economía y posteriormente una maestría en Administración de Empresas. UEFA destacó que mantuvo sus estudios activos incluso durante su carrera profesional.

En España, Juan Mata también se convirtió en uno de los casos más conocidos de futbolistas universitarios. El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 combinó el futbol con estudios de Ciencias del Deporte y Marketing. Mata participó en dos Copas del Mundo y posteriormente impulsó proyectos sociales relacionados con educación y desarrollo comunitario.

Otro jugador recordado por equilibrar estudios y futbol fue Vincent Kompany. El excapitán de Bélgica, presente en los Mundiales de 2014 y 2018, estudió administración y negocios mientras se consolidaba como figura internacional. Kompany ha explicado que siempre consideró importante prepararse para la vida después del retiro deportivo.

Vincent Kompany es el actual técnico del Bayern Múnich - Agencia EFE

En el futbol femenino también existen historias similares. Mia Hamm, campeona mundial con Estados Unidos, desarrolló su carrera deportiva mientras realizaba estudios universitarios en Carolina del Norte.

Mia Hamm referente del futbol femenino de Estados Unidos. - FIFA

Expertos en psicología deportiva consideran que la educación ayuda a los futbolistas a manejar mejor la presión, ampliar sus oportunidades profesionales y prepararse para el retiro. Además, organismos como la FIFA impulsan programas que relacionan futbol y educación para jóvenes atletas alrededor del mundo.

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