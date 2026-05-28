Roberto Baggio: El Penal Más Doloroso de los Mundiales

El fallo del italiano Roberto Baggio en la final de Estados Unidos 1994 se convirtió en una de las imágenes más tristes y recordadas en la historia de la Copa del Mundo.

Las Copas del Mundo dejaron goles inolvidables, finales históricas y héroes eternos. Pero también produjeron escenas de dolor que marcaron para siempre a jugadores y aficionados. Y pocas imágenes representan mejor la tragedia deportiva que el penal fallado por Roberto Baggio en la final del Mundial de Estados Unidos 1994.

Para muchos expertos, aficionados e incluso para la propia FIFA, aquel disparo enviado por encima del arco en el Rose Bowl de Pasadena es el penal más doloroso en la historia de las Copas del Mundo.

El 17 de julio de 1994, Brasil e Italia disputaron una final histórica que terminó 0-0 después de 120 minutos. Fue la primera vez que una final mundialista se definía por penales. Italia había llegado hasta ese partido gracias a la extraordinaria actuación de Roberto Baggio, quien prácticamente cargó al equipo durante las fases decisivas del torneo. Anotó goles decisivos ante Nigeria, España y Bulgaria, consolidándose como la gran figura italiana.

Roberto Baggio durante la Copa del Mundo 1994. - FIFA

Pero en la tanda de penales todo cambió. Después de los fallos italianos de Franco Baresi y Daniele Massaro, Roberto Baggio caminó hacia el punto penal sabiendo que no podía equivocarse. Si fallaba, Brasil sería campeón del mundo.

El italiano tomó carrera y envió el balón por encima del travesaño. Inmediatamente, el estadio explotó con la celebración brasileña mientras Roberto Baggio permanecía inmóvil, con las manos en la cintura y la mirada perdida. Aquella imagen se transformó en una de las fotografías más icónicas y dolorosas en la historia del futbol.

El fallo del italiano Roberto Baggio en la final de Estados Unidos 1994 - FIFA

Años después, Roberto Baggio reconoció que ese momento lo persiguió durante mucho tiempo. FIFA recordó sus palabras en una publicación especial sobre los grandes momentos de los Mundiales: "Sentí que me moría por dentro".

La escena fue tan impactante que en Italia comenzó a popularizarse una frase que todavía hoy aparece en relatos futbolísticos y comunidades de aficionados: "Baggio murió de pie".

El propio Baggio dejó una frase que años después se convirtió en parte de la cultura futbolística: "Los penales solo los fallan quienes tienen el valor de patearlos".

Tres décadas después, aquel balón perdido en el cielo de Pasadena sigue siendo uno de los recuerdos más dolorosos en la historia de los Mundiales. Porque en el futbol, a veces, un solo disparo puede definir para siempre la memoria de una generación.

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