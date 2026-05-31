Lamine Yamal: "Tenía miedo de perderme el Mundial"

En una entrevista difundida por la Selección de España, Lamine Yamal confesó que tuvo miedo de perderse el Mundial por una lesión: "Estaba rezando por dentro porque no fuera nada".

Lamine Yamal confesó que llegó a temer por su participación en el Mundial después de sufrir una lesión el pasado 22 de abril durante un partido del FC Barcelona frente al Celta de Vigo. El joven extremo de la selección española recordó la angustia que sintió al abandonar el terreno de juego, consciente de la cercanía de la máxima cita futbolística. "Estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa", relató en un video difundido por la Real Federación Española de Fútbol. Finalmente, tras superar la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, fue incluido en la convocatoria definitiva de España.

El futbolista de 18 años explicó que su mayor preocupación no solo era la gravedad de la lesión, sino también la posibilidad de una recaída que le impidiera estar presente en el torneo. "Tenía miedo de que fuese grave y, sobre todo, de que no fuese grave pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial", afirmó. Aunque todavía se encuentra en la fase final de recuperación, Yamal mantiene la ilusión de poder disputar el debut de España ante Cabo Verde el próximo 15 de junio. "Vas a jugar un Mundial y la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada. Tengo muchas ganas de poder debutar", aseguró.

Del polideportivo de Rocafonda a la #CopaMundialFIFA.



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Su infancia, sus miedos, sueños, ilusiones, familia, recuerdos... de verdad, este reportaje ?? ?? ????. #VamosEspaña pic.twitter.com/pL0Ep9AwaN — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 31, 2026

Lamine Yamal, una de las esperanzas de España

Más allá de su situación física, el atacante destacó la confianza con la que llega la selección española a la competición. Tras conquistar la Eurocopa, considera que el grupo tiene argumentos suficientes para aspirar al título mundial. "Llegamos como la selección que somos, como los campeones de Europa e iremos a por todas", manifestó. Además, elogió a varios de sus compañeros, entre ellos Rodri, Pedri, Mikel Oyarzabal y Marc Cucurella, convencido de que España cuenta con una de las plantillas más completas del campeonato.

A pesar de su juventud, Yamal afronta el desafío con una madurez poco habitual. El jugador reconoció que ha imaginado en numerosas ocasiones lo que significaría levantar la Copa del Mundo. "Mil veces, en mi habitación o cuando ganábamos un partido en el poli de mi barrio", comentó. También reflexionó sobre la rapidez con la que ha evolucionado su carrera, recordando que hace apenas unos años jugaba con amigos de su barrio y ahora está a las puertas de disputar el torneo más importante del fútbol. "En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero en verdad llevo 3 años", expresó.

Respecto a la presión que genera ser una de las principales figuras del FC Barcelona y de la selección española, Yamal aseguró que no le afecta negativamente. "A mí me da igual la presión. Al final cuando tu exigencia es más alta pues subes tu nivel", afirmó. Sin embargo, admitió que la fama tiene un lado menos agradable, ya que le impide disfrutar de una vida completamente normal. "Pagaría muchísimo por poder ir a tomar algo tranquilo o poder ir a pasear por Barcelona o por cualquier sitio. Yo creo que es lo único malo de nuestra vida", concluyó el joven futbolista, quien afronta el Mundial con ilusión, ambición y el deseo de seguir haciendo historia.

Lamine Yamal, seleccionado de España - EFE

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