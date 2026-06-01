Futbolistas más altos y bajos en la historia de Mundiales

A lo largo de la historia de los Mundiales han aparecido auténticos gigantes que superan los dos metros de altura y también jugadores pequeños que terminaron convirtiéndose en leyendas.

Los Mundiales suelen dejar imágenes impresionantes cuando jugadores de más de dos metros comparten cancha con futbolistas mucho más bajos.

Porteros gigantes, defensores dominantes y delanteros pequeños pero veloces forman parte de la esencia visual del torneo. Y aunque las diferencias físicas son enormes, la historia demuestra que el talento siempre pesa más que los centímetros.

Porque en el futbol, la estatura nunca ha sido garantía de éxito... ni una limitación para alcanzar la gloria mundialista.

Los más altos

Uno de los futbolistas más altos que ha disputado un Mundial es el arquero neerlandés Andries Noppert, quien mide 2.03 metros. El guardameta de Países Bajos debutó en la Copa Mundial 2022 y rápidamente llamó la atención por su enorme presencia física bajo los tres postes. FIFA lo incluyó entre los jugadores más altos en la historia del torneo.

Andreis Noppert, guardameta de Países Bajos -

Otro nombre histórico es el delantero inglés Peter Crouch, mundialista con Inglaterra y dueño de una estatura de 2.01 metros. Su físico lo convirtió en uno de los delanteros más difíciles de marcar en balones aéreos durante Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.

También destaca el arquero Thibaut Courtois, figura de Bélgica, con 1.99 metros, además del defensor australiano Harry Souttar, cercano a los dos metros de altura.

Thibaut Courtois - EFE

Los más pequeños

En el otro extremo aparecen futbolistas de baja estatura que hicieron historia en los Mundiales gracias a su velocidad, técnica y capacidad para desequilibrar.

Uno de los casos más famosos es Lionel Messi. El capitán de Argentina, campeón del mundo en Catar 2022, mide alrededor de 1.70 metros y aun así dominó una era completa del futbol mundial.

Lionel Messi logró el título mundial en Catar 2022 - FIFA

Otro nombre legendario es Diego Maradona, quien medía cerca de 1.65 metros. Su tamaño jamás le impidió convertirse en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y liderar a Argentina hacia el título en México 1986.

Diego Armando Maradona, campeón del mundo en el Mundial de 1986 - Archivo

Entre los más bajos también aparece Christian Lara, mundialista con Ecuador, quien rondaba el 1.62 metros.

Mientras tanto, figuras como Xherdan Shaqiri o Lorenzo Insigne demostraron en distintos Mundiales que la baja estatura también puede convertirse en ventaja gracias a la rapidez y el control del balón.

Definición de Lorenzo Insigne ante Turquía -

Etiquetas