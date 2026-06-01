Sudáfrica supera problemas de visado y pone rumbo al Mundial

Los problemas de visado obligaron a la selección sudafricana a modificar su itinerario y partir hacia México un día después de la fecha establecida.

La selección de fútbol de Sudáfrica vivió momentos de incertidumbre en la antesala de la Copa del Mundo 2026 luego de que diversos problemas relacionados con los visados impidieran que parte de la delegación viajara a México en la fecha prevista. La situación obligó a los Bafana Bafana a retrasar su salida el domingo, generando preocupación tanto en la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) como entre los aficionados del país, a pocos días del inicio del torneo.

En un comunicado oficial, la SAFA informó que varios jugadores y miembros del cuerpo técnico enfrentaron inconvenientes administrativos que impidieron completar el proceso de viaje según lo programado. La entidad aseguró que trabajó intensamente para resolver el problema y garantizar la llegada del equipo a Ciudad de México antes de su debut mundialista frente a la selección anfitriona. Además, el organismo convocó una reunión de emergencia para analizar la situación y coordinar las acciones necesarias.

Sudáfrica ya se dirige hacia México

La controversia también provocó reacciones a nivel gubernamental. El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, calificó lo ocurrido como una situación "vergonzosa" e "injusta" para los futbolistas, al considerar que los errores administrativos afectaron la preparación de un equipo que representa al país en la máxima competición del fútbol internacional. Asimismo, exigió explicaciones detalladas y posibles medidas contra los responsables de los retrasos.

Afortunadamente para la delegación sudafricana, los problemas fueron solucionados y el equipo pudo emprender viaje hacia México este lunes 1 de junio. Mientras se resolvían los trámites pendientes, los Bafana Bafana continuaron entrenándose en Johannesburgo para mantener su preparación competitiva.

Sudáfrica integra el Grupo A junto a México, la República Checa y Corea del Sur, selecciones a las que enfrentará en busca de avanzar a la siguiente fase de un Mundial que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

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