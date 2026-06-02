Cristiano no será el jugador más veterano en el Mundial 2026

Aunque a sus 41 años CR7 figura entre los jugadores más veteranos del Mundial 2026, un experimentado arquero escocés lo superará como el más longevo del torneo.

Con las listas definitivas de las 48 selecciones clasificadas ya confirmadas, la Copa Mundial de la FIFA 2026 también permite conocer algunos datos curiosos sobre los protagonistas que competirán en la máxima cita del fútbol. Entre ellos destacan los jugadores de mayor edad, futbolistas que, gracias a su experiencia, liderazgo y vigencia deportiva, seguirán compitiendo al más alto nivel pese al paso de los años.

Muchos aficionados creían que el portugués Cristiano Ronaldo sería el jugador más veterano del torneo debido a sus 41 años. Sin embargo, ese reconocimiento corresponde al arquero escocés Craig Gordon, quien llegará al Mundial con 43 años cumplidos. El guardameta del Heart of Midlothian vivirá además una experiencia especial, ya que formará parte de los numerosos debutantes que disputarán por primera vez una Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo es uno de los astros en las Copas del Mundo de la FIFA - FIFA

Los futbolistas más veteranos del Mundial 2026

A pesar de su notable edad, Gordon no podrá establecer una nueva marca histórica como el futbolista más veterano en participar en un Mundial. Ese récord continúa en poder del portero egipcio Essam El-Hadary, quien jugó en Rusia 2018 con 45 años y 161 días. Durante aquella competición, además de convertirse en el jugador de mayor edad en disputar un encuentro mundialista, logró detener un penalti en el partido frente a Arabia Saudita.

La lista de los jugadores más longevos de la Copa del Mundo 2026 refleja la permanencia de grandes figuras que han dejado huella en el fútbol internacional. Nombres como Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Guillermo Ochoa continúan siendo referentes para sus selecciones, demostrando que la experiencia sigue siendo un valor fundamental en el deporte de élite.

Los más longevos del Mundial 2026:

Craig Gordon (Escocia) - 31 de diciembre de 1982.

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 5 de febrero de 1985.

Guillermo Ochoa (México) - 13 de julio de 1985.

Luka Modric (Croacia) - 9 de septiembre de 1985.

Edin Dzeko (Bosnia y Herzegovina) - 17 de marzo de 1986.

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