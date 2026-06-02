Las selecciones con más victorias en la Copa del Mundo

La historia de los Mundiales está marcada por selecciones que han convertido las victorias en una tradición. Brasil encabeza una clasificación histórica en la que también aparecen Alemania, Argentina, Italia y Francia.

Ganar un partido en una Copa del Mundo nunca ha sido sencillo. Mantenerse entre los equipos más exitosos durante décadas resulta aún más complicado. Sin embargo, algunas selecciones han logrado construir una tradición ganadora que las convirtió en protagonistas permanentes del torneo más importante del futbol.

Según datos oficiales publicados por la FIFA en su serie estadística rumbo al Mundial 2026, la selección de Brasil es la selección con más victorias en la historia de la Copa del Mundo, con 76 triunfos acumulados. Además, la Canarinha posee el mejor porcentaje de victorias en la historia del torneo, con un 67%.

Brasil también es la única selección que ha participado en todas las ediciones de la Copa del Mundo desde Uruguay 1930, una constancia que explica buena parte de su dominio estadístico. A lo largo de las décadas, figuras como Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo Nazário y Neymar han contribuido a construir esa impresionante cifra.

Brasil es la selección con más títulos mundiales. - FIFA

Detrás de Brasil aparece Alemania con 68 victorias. Los alemanes han sido una de las selecciones más consistentes de la historia, con cuatro títulos mundiales y múltiples apariciones en finales y semifinales. Su porcentaje de victorias alcanza el 61%, el segundo mejor entre las grandes potencias.

Alemania cumplió con un duelo amistoso este domingo 31 de mayo - EFE

El tercer puesto pertenece a Argentina, actual campeona mundial, que suma 47 triunfos. Los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022 ayudaron a consolidar a la Albiceleste como una de las selecciones más exitosas del planeta.

Lionel Messi, seleccionado de Argentina en el Mundial 2022 - FIFA

Muy cerca aparece Italia con 45 victorias. Aunque la Azzurra atraviesa un periodo complicado, tras perderse los Mundiales de 2018, 2022, y 2026, sigue siendo una de las selecciones más exitosas de todos los tiempos gracias a sus cuatro campeonatos mundiales.

La quinta posición corresponde a Francia con 39 triunfos. Los franceses han protagonizado una de las etapas más exitosas de su historia reciente tras conquistar los Mundiales de 1998 y 2018 y alcanzar la final en Catar 2022.

Kylian Mbappé, seleccionado de Francia - FIFA

Completan el Top 10 histórico lInglaterra (32 victorias), España (31), Países Bajos (30), Uruguay (25) y lBélgica (21).

España se coronó campeón en Sudáfrica 2010. - EFE

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y un formato ampliado a 48 selecciones, estas cifras, sin lugar a dudas, seguirán creciendo.

Por ahora, los cariocas mantienen el trono estadístico. La pregunta es si Alemania, Argentina o alguna de las nuevas potencias podrá acercarse al gigante sudamericano en los próximos años.

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