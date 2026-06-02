Los futbolistas más jóvenes del Mundial 2026

El mexicano Gilberto Mora será el único jugador menor de 18 años que dispute el Mundial 2026.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirá a 1.248 futbolistas de las 48 selecciones clasificadas, y entre todos ellos habrá un nombre que destacará por encima del resto debido a su juventud. Se trata de Gilberto Mora, prometedor mediocampista mexicano de los Xolos de Tijuana, quien con apenas 17 años será el jugador más joven de la máxima cita del fútbol internacional.

Tras la publicación oficial de las listas de convocados por parte de la FIFA, quedó confirmado que Mora, nacido el 14 de octubre de 2008, será el futbolista de menor edad presente en el torneo. Su inclusión en la selección de México representa un reconocimiento al enorme potencial que ha mostrado en sus primeros pasos como profesional, convirtiéndose además en una de las grandes promesas a seguir durante la competición.

Gilberto Mora fue una de las revelaciones de México en la Copa Oro 2025 - instagram @gil_morita

Los más jóvenes del Mundial 2026

Pese a este logro, el joven mexicano no conseguirá romper el récord histórico del jugador más joven en disputar una Copa del Mundo. Esa marca continúa en poder del norirlandés Norman Whiteside, quien debutó en España 1982 con tan solo 17 años, un mes y diez días de edad. Más de cuatro décadas después, el registro permanece intacto, aunque Mora tendrá el honor de ser el futbolista más joven del Mundial 2026.

La diferencia generacional dentro del torneo queda reflejada al comparar a Mora con el jugador más veterano de la competición. El portero escocés Craig Gordon, quien cumplió 43 años el pasado 31 de diciembre, es 26 años mayor que el mexicano. De hecho, cuando Mora nació en 2008, Gordon ya acumulaba 35 partidos con la selección de Escocia, una muestra del enorme contraste entre dos futbolistas que compartirán escenario en la misma Copa del Mundo.

Los jugadores más jóvenes del Mundial 2026:

Gilberto Mora (México) - 14/10/2008.

Hugo Sochurek (República Checa) - 07/06/2008.

Lennart Karl (Alemania) - 22/02/2008.

Ibrahim Mbaye (Senegal) - 24/01/2008.

Selim Abdelkarim (Egipto) - 01/01/2008.

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